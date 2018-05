Is het oké om seks te hebben op je Airbnb-adres? Liesbeth De Corte

24 mei 2018

13u02

Bron: Metro UK 0 Seks & Relaties Als je met je lief enkele nachtjes in een hotel boekt, ligt het voor de hand dat jullie lekker romantisch tussen de lakens duiken. Maar wat als je in een Airbnb overnacht? In feite slaap je dan in het bed van iemand anders, die misschien wel in een kamer naast jou ligt te ronken. Toegegeven, dat maakt het allemaal wat gecompliceerder.

Nog een verschil: een hotelkamer is zo onperoonlijk als het zijn kan. Een Airbnb is het tegenovergestelde. De kans is groot dat iemand veel moeite heeft gedaan om het interieur zo gezellig mogelijk in te richten en dat er verschillende fotokaders ophangen. Dat maakt dat je misschien twee keer nadenkt voor je begint te rampetampen.

De online marktplaats verdiepte zich zelf in dit vraagstuk en voerde een rondvraag uit bij meer dan 1.000 Airbnb-gasten. Meer dan de helft geeft toe dat ze al eens gevreeën hebben tijdens hun overnachting. Dat gebeurde niet alleen in bed, maar ook in de douche, zetel of keuken. Heb jij binnenkort ook een tripje op de planning staan, heb je voor een Airbnb-stekje gekozen en ben je niet van plan om je plots celibatair te gedragen? Lees dan even onze sexy etiquette-gids.

Hou het stilletjes

Zelfs als je gastheer of gastvrouw niet in hetzelfde appartement slaapt, probeer je best zo stil mogelijk te zijn. Je weet maar nooit of de buren achteraf een klaagzang afsteken over luid gekreun of bonkende geluiden. Er wordt trouwens vaak expliciet gevraagd om de buren niet te storen. Doe je dit toch met je luidruchtig liefdesspel? Dan bestaat de kans dat je die eventuele waarborg niet meer terugkrijgt.

Lees de regels van je gastheer of gastvrouw

Heb je samen met je partner enkele nachten vastgelegd? Dan is de kans groot dat je gastheer of –vrouw niet verwacht dat je een kuisheidsgordel aantrekt. Maar als je in je uppie rondtrekt, is het niet altijd oké dat je een onenightstand meeneemt. Dit staat vaak vermeld op de site in de huisregels. Wie van plan is om enkele wilde nachten te beleven, leest dus best eerst deze regels door vooraleer de overnachtig geboekt wordt. Ook als er met geen woord gerept wordt over mogelijke liefdesavonturen, pols je best eventjes bij je gastheer of –vrouw of je mensen mag uitnodigen in de Airbnb-ruimte.

Vernietig het bewijs

Zoals Kevin het zo charmant zei in ‘Temptation Island’: “Ik heb niets gedaan wat andere volwassen mensen niet doen”. Je gastheer- of vrouw beseft onbewust wel ergens je de dance without a pants gaat doen, maar die moet daar géén bevestiging van zien. Vergelijk het met je ouders. Je weet ergens wel dat ze seks hebben (anders zou jij ook niet bestaan), maar je wil hier niet over nadenken, laat staan ze betrappen! Hetzelfde geldt voor de Airbnb-eigenaar. Laat ook nergens lingerie slingeren en als je voorbehoedsmiddelen gebruikt, verstop je deze best in het afval.

Wees respectvol

Kortom, het is best oké om met je lief een avontuurtje te beleven in de slaapkamer. Maar gedraag je respectvol. Doe het niet in de gemeenschappelijke ruimtes en probeer ook niet te veel zaken te verplaatsen. Doe je dit toch? Verzet dan voorzichtig een tafeltje, smijt geen boeken op de grond en zet na het hoogtepunt alles weer netjes op zijn plaats.