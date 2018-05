Is het oké om jaloers te zijn op de celebrity crush van je lief? Liesbeth De Corte

Jaloezie is een venijnig beestje. Hoe hard we ook ons best doen, soms steekt het toch de kop op. Als je wederhelft stiekem kijkt naar een knappe voorbijganger, in het geniep nog praat met de ex of een boontje heeft voor een bekendheid. Maar is het in dat laatste geval wel oké om jaloers te zijn?

Mijn vriend krijgt het warm van Zooey Deschanel en Emma Stone. Niet dat me dat zorgen baart, want de kans dat hij die twee – ja ik geef het toe – énorm knappe sterren tegen het lijf loopt, is nihil. En zelfs als ze elkaar ontmoeten, is er een kans van 0,0000001 procent dat het liefde op het eerste gezicht is, me dunkt. Maar wat als je stiekem toch jaloers bent op de celebrity crush van je partner? Ook al is die jaloezie volledig ongegrond, is het toch oké om je zo te voelen?

Fantasiewereldje

Volgens Holly Richmond, een Amerikaanse psycholoog en sekstherapeut, is er niets mis met liefdesstress door een bekende rivale. “Maar je denkt best even na waarom je je zo voelt. En weet dat er een groot verschil is tussen fantasie en relaiteit”, raadt ze aan. De gemakkelijkste manier om over je jaloezie heen te geraken, is beseffen dat die crush enkel en alleen in de hoofd van je lief leeft. “Ze vinden het misschien leuk om naar deze celeb te kijken en vinden het leuk om over hem of haar te fantaseren, maar daar blijft het ook bij. Jij bent de persoon met wie ze hun leven willen delen.”

Wat als de celebrity crush in de verste verte niet op jou lijkt? Volgens Richmond is dat net een goede zaak als jullie twee even hard verschillen als peper en zout, of sardientjes en aardbeien. Als je lief vlinders voelt voor iemand die het tegenovergestelde is als jou, is het gemakkelijker om te erkennen dat het simpelweg om een fantasie gaat. “De vlam speelt een rol in de fantasiewereld van je wederhelft, en dat wil niet per se zeggen dat ze er ook in de echte wereld mee zouden willen samenleven.”

Maak je je toch zorgen dat je partner niet honderd procent tevreden is met jou en liever een relatie heeft met een ander type? Dan knoop je best een gesprek aan en vertel je eerlijk waarom je zo onzeker bent, zegt Richmond. Wie weet gaat je lief wel de romantische tour op en vertelt hij of zij wat ie leuk vindt aan jullie relatie.

Wat ook helpt, is jezelf er aan doen herinneren dat de meeste mensen niet één bepaald type hebben. Want het is niet omdat je geen gelijkenissen vertoont met de celebrity crush, dat je lief zich niet aangetrokken voelt tot jou. Of sta eens stil bij alle sterren waar jij een boontje voor hebt. Je wederhelft heeft toch geen enkele reden om op hen jaloers te zijn?

Is het toch onmogelijk om die jaloezie uit te roeien? Dan is dat ook oké. Het zijn tenslotte maar emoties, en die kan je niet altijd reguleren. Volgens Richmond kan het zelfs zijn dat je partner je gevoelens interpreteert als een compliment. Het toont ook aan dat je écht om die persoon geeft en naar hem of haar verlangt. “Geloof me vrij”, besluit ze. “Apathie is véél erger dan jaloezie.”