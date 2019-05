Is het oké om de ex van je vriend te daten? Dit vinden de verschillende generaties Margo Verhasselt

27 mei 2019

16u02

Bron: Cosmopolitan 0 Seks & Relaties Wanneer het op daten en vriendschap aankomt, bestaan er voor sommigen ongeschreven wetten. Een van de belangrijkste uit dat denkbeeldig wetboek: je date de ex van je vrienden niet. Of zien de meesten daar toch geen graten in?

Volgens een studie bij 1.500 singles door datingapp Plenty of Fish zette een derde van de singles al eens een vriendschap stop nadat een vriend een ex begon te daten. Wanneer het op het nakomen van de ‘regels’ aankomt, beweert 77% van de singles dat ze die altijd volgen. 18% geeft aan die af en toe te volgen en 5% meent er altijd zijn broek aan te vegen.

Het is een ander verhaal wanneer ze de goedkeuring van de vriend in kwestie krijgen. 77% van de ondervraagden gaf aan op voorhand te vragen of ze op date mochten met de ex van een vriend of familielid. Maar opvallend genoeg toonde het onderzoek ook een verschil tussen de generaties aan.

- 78% van de Baby Boomers (geboren tussen 1944 en 1964) is tegen het daten van een ex

- 73% van de Gen X (geboren tussen 1965 en 1979) is tegen het daten van een ex

- 68% van de Gen Y aka millennials (geboren tussen 1980 en 1994) is tegen het daten van een ex

- 66% van de Gen Z ( geboren tussen 1995 and 2000) is tegen het daten van een ex

Daarnaast zijn ook vooral vrouwen geneigd zich aan de sociale regels te houden dan mannen. 63% vindt dat je nooit mag aanpappen met de ex van een vriend terwijl amper 33% van de mannen dezelfde mening had.