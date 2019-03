Is het erg om een oogje te hebben op iemand anders als je in een relatie zit?

NA

28 maart 2019

10u09

Bron: Popsugar 7 Seks & Relaties Je had de bruiloft van je dromen, je partner is je beste vriend en je ziet hem of haar nog altijd even graag, maar toch merk je dat je ook een oogje hebt op iemand anders. Je denkt er voortdurend aan en je voelt misschien zelfs al een paar vlinders in je buik. Maar hoe normaal is het om verliefd te worden op iemand anders terwijl je in een relatie zit? En wat moet je doen als het je overkomt?

Is het normaal om op iemand anders een oogje te hebben als je in een relatie zit?

Voordat je jezelf een immens schuldgevoel aanpraat, weet dat je zeker niet de enige bent die in een relatie zit en een oogje heeft op iemand anders. “Het komt vaak voor dat koppels die in een lange relatie zitten gevoelens ontwikkelen voor anderen”, vertelt dokter en counselor Lisa Marie Bobby. “Want verliefd worden overvalt je en het kan gebeuren bij iedereen met wie je tijd doorbrengt en die je aantrekkelijk of interessant vindt.”

Hoe komt het dat mensen verliefd worden op iemand anders terwijl ze in een relatie zitten?

“Het is normaal dat getrouwde stellen of mensen in een relatie zich afvragen hoe het met iemand anders zou zijn”, aldus relatie-experte Susan Winter. “Relaties en de interacties tussen koppels kunnen na een tijdje immers voorspelbaar worden. En hoewel een vaste relatie zorgt voor stabiliteit en een gevoel van veiligheid, kan het de spontaniteit en opwinding wegnemen, twee dingen die je vaak wel bij iemand anders vindt en die dus de verliefdheid in de hand werken.”

Vaak voelen mensen zich ook aangetrokken tot iemand anders omdat die persoon over kwaliteiten beschikt die hun partner niet heeft. “Als je bijvoorbeeld geniet van wat geestig geplaag of graag intieme gesprekken voert, maar je mist dat bij je partner en je kan dat wel doen met die aantrekkelijke collega, is de kans groot dat je vroeg of laat gevoelens krijgt.”

Wanneer wordt het gevaarlijk voor je relatie?

Iemand bewonderen vanop een afstand kan onschuldig zijn, maar bewust altijd toenadering zoeken tot iemand anders kan wel schadelijke gevolgen hebben voor je relatie. “Een crush op iemand hebben kan van iets onschuldigs naar iets schadelijks gaan voor je relatie als de grens van nieuwsgierigheid overschreden wordt”, legt Winter uit. “Dat gebeurt als je directe acties onderneemt om de verliefdheid aan te wakkeren, bijvoorbeeld door ermee te gaan eten of telkens naar het koffieapparaat te gaan als je crush dat ook doet.” Dokter Bobby waarschuwt dan ook voor de gevolgen van die acties. “Als je merkt dat je gevoelens krijgt voor iemand anders, probeer je die het best, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Doe je dat niet, en spreek je er net vaker mee af, dan is de kans groot dat je relatie op de klippen zal lopen.”

Wat moet je doen als je merkt dat je oogje hebt op iemand anders?

Als je echt verliefd bent op iemand is eerlijk zijn een must. “Erken zowel voor jezelf als je partner dat je gevoelens hebt voor iemand anders. Door het te vertellen, kunnen jullie erover praten en er ook samen uitkomen”, vertelt dokter Bobby. Daarnaast is het belangrijk om zo weinig mogelijk contact te hebben met de persoon die je helemaal holderdebolder maakt. “Vermijd het om je crush te zien. Moet je er ook op professioneel vlak mee omgaan, hou die gesprekken dan kort en zakelijk. Probeer ook meer tijd vrij te maken voor je partner en aandacht te schenken aan de goede punten van jullie relatie. Voor je ‘t weet, verdwijnen die verliefde gevoelens voor je crush als sneeuw voor de zon.”

Kan een crush hebben ook goed zijn voor je relatie?

Het klinkt misschien een beetje contradictorisch, maar op iemand anders verliefd worden kan je relatie wel degelijk een boost geven. “Door op iemand anders verliefd te worden, leer je niet alleen jezelf kennen, maar kom je ook meer te weten over wat je nu écht wil in een relatie. Het contrast tussen je huidige partner en de persoon op wie je een oogje hebt, geven je tools om openlijk te praten met je partner over wat je graag anders zou zien en dat komt jullie relatie uiteindelijk alleen maar ten goede”, aldus dokter Brown.