Is een ultimatum stellen een goed idee? Experts geven hun mening

16 maart 2019

In het heetst van de strijd lijkt een ultimatum stellen vaak een goed idee. Of je het nu bij je baas, je partner of die onvriendelijke ober in het restaurant doet. Maar even serieus: is die 'my way or the highway'-aanpak altijd echt de beste oplossing? Je krijgt misschien wat je wil maar zodra de storm gaat liggen is het resultaat toch hetzelfde. Waarom stellen we überhaupt ultimatums en waar trek je de lijn?

“Wanneer we niet weten hoe we onze noden op een gezonde manier moeten overbrengen, gaan we vaak proberen misbruik maken van macht en controle om zo een vals gevoel van vertrouwen in een relatie te behouden”, legt Gin Love Thompson, psychotherapeut en relatiespecialist, uit. “Over het algemeen zorgen ultimatums voor strubbelingen in de toekomst.” Het maakt niet uit hoe pietluttig het probleem ook is.

Naast het benadrukken van slechte communicatievaardigheden, is een afhankelijkheid van romantische ultimatums ook een weerspiegeling van de huidige datingomgeving, geeft psycholoog Mary Jo Rapini aan. “In de datingwereld van tegenwoordig is haast niets echt. Niemand wil zich echt aan iets binden, dus mensen vergeten dat ze grenzen moeten stellen.” Grenzen zijn nu eenmaal belangrijk in relaties, zonder is een misverstand snel gebeurd. Haal je niet wat je wil uit een relatie en heb je het gevoel dat jij meer aan je partner geeft dan hij aan jou? Dan kan een ultimatum een goede oplossing lijken om wat macht terug te winnen.

Dealbreaker

Er wordt soms gezegd dat sommige ultimatums geen kwaad kunnen maar Dr. Love Thompson meent dat je ze best allemaal aan de kant laat liggen tenzij er écht niets anders meer opzit. Volgens haar kan een ultimatum gesteld worden wanneer je je gevoelens en bezorgdheden besproken hebt en er niets aan de situatie verandert. Kom je op dat punt? Dan heb je het recht verworven om te zeggen ‘dit is een dealbreaker voor mij’. Maar stel jezelf ook de vraag of deze lijn trekken zelfs energie waard is, want meestal richt een ultimatum an sich ook al heel wat schade aan.

Maar een ultimatum staat niet altijd gelijk aan een relatie’s zwanenzang. Als degene aan wie de vraag gesteld wordt erg nonchalant is, meent Rapini dat de structuur kan helpen om de relatie op de goede weg te krijgen. Al is het erg belangrijk om te begrijpen dat als jij degene bent die de vraag stelt, je je ook aan de afspraak moet houden en beseffen dat de zaken misschien niet zullen lopen hoe jij het wil. “Daarnaast kan je ook niet voor alles een ultimatum stellen, dat neemt alle macht en het vertrouwen weg”, stelt Rapini.