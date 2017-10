Is een aanleg voor scheiden erfelijk? Dit onderzoek suggereert van wel ND

Bron: Daily Mail 4 thinkstock Seks & Relaties Een mislukt huwelijk? Steek het op je ouders. In verschillende studies werd aangetoond dat kinderen van gescheiden ouders zelf een grotere kans hebben om ook een huwelijk te zien stranden. Wetenschappers zoeken hier nu een verklaring voor in genetische factoren.

Zijn je ouders gescheiden, dan is de kans groter dat ook jij wat meer strubbelingen hebt op liefdesvlak. Dat bleek al uit eerdere onderzoeken, maar wetenschappers onderzoeken nu ook de piste of genen daar voor iets tussen zitten. Kinderen met adoptieouders neigen namelijk eerder in de voetsporen van hun biologische ouders te treden wat relaties betreft, zo wijst Zweeds-Amerikaans onderzoek uit.



Biologische ouders

Amerikaanse en Zweedse universitairen analyseerden het nationaal bevolkingsregister van Zweden en kwamen erachter dat geadopteerde kinderen ook meer invloed ondervinden van hun eigen biologische ouders dan van hun adoptieouders, als het op trouwen en scheiden aankomt. "We probeerden een antwoord te formuleren op de vraag waarom scheidingen vaak in families voorkomen," zegt de hoofdauteur van de studie Dr. Jessica Salvatore. "We vonden een bewijs dat het vooral genetische factoren zijn die bepalen of een echtscheiding invloed heeft op nakomelingen."

Andere aanpak voor therapeuten

Lang werd ervan uitgegaan dat kinderen van gescheiden ouders zelf problemen ondervinden omdat ze het 'slechte voorbeeld' krijgen van ouders. Het gaat dan om een psychologische overdracht, eerder dan een genetische. Maar de bevindingen over geadopteerde kinderen van dit onderzoek spreken dat nu tegen. Dr. Salvatore ziet deze conclusie als een belangrijk instrument voor (relatie)therapeuten. In plaats van te focussen op de familiale achtergrond van cliënten, loont het volgens de onderzoekers ook de moeite om meer naar persoonlijke kenmerken te gaan kijken die met scheiding in verband worden gebracht. Zo hebben perfectionisten vaak meer moeite om gelukkig te zijn in een relatie, een factor die los staat van welk voorbeeld je thuis hebt gekregen, aldus de ondezroekers.