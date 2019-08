Is dit de perfecte partner? Nieuw seksspeeltje belooft ultieme seksuele ervaring NA

09u47 0 Seks & Relaties Een nieuwe sekstrend doet heel wat stof opwaaien. Sinds kort is er immers een seksspeeltje op de markt dat je ‘een plezier belooft dat je nooit voor mogelijk had gehouden.’ Vibease ‘s werelds eerste ‘slimme’ vibrator combineert fysieke stimulatie met audioverhalen voor de ultieme seksuele ervaring.

Als de handsfree vibrator via Bluetooth verbonden is met de Vibease Fantasy App via Bluetooth, synchroniseert hij erotische verhalen om vrouwen op de juiste momenten en met verschillende intensiteiten te stimuleren. Vibease bracht de unieke vibrator op de markt omdat vrouwen volgens hen de voorkeur geven aan mentale en emotionele fantasieën, terwijl mannen meer visueel zijn ingesteld en dus meer reageren op beelden.

Hoe het precies in zijn werk gaat? Je maakt simpelweg verbinding tussen je vibrator en smartphone, selecteert je favoriete erotische audioboek dat bij je stemming past, je zet je koptelefoon op en speelt het verhaal af terwijl de vibrator synchroon trilt met de audiofantasie. Denk Fifty Shades of Grey, maar dan in je eigen slaapkamer waarbij de intensiteit verandert naargelang wat er zich in het boek afspeelt.

Bonus? Het sexy speelgoedje is waterproof en kan dus gebruikt worden in je bad of douche. Nog een leuker extraatje: je kan het ook als koppel gebruiken. Met de Intimate App kan je partner aangepaste vibraties sturen van overal ter wereld. Ideaal als je in een langeafstandsrelatie zit.

Vibease maakte ook al een vibrator in de vorm van lipstick waarmee je kan praten om in de ‘mood’ te raken.

Je kan de vibrator momenteel op de kop tikken voor 89 dollar, omgerekend zo’n 80 euro. Meer info vind je hier.