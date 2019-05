Is break-upseks een goed idee? Dit zeggen sekstherapeuten Margo Verhasselt

25 mei 2019

Ooit al een romantische komedie gezien? Dan weet je dat break-upseks enorm sexy is. Het idee van nog een laatste keer de koffer in te duiken met je ex, laat de temperatuur spontaan enkele graden stijgen. Maar is het eigenlijk een goed idee om nog een laatste keer te vrijen met je ex? Sekstherapeuten geven raad.

Eerst en vooral: waarom willen we nog een laatste keer tussen de lakens kruipen met onze ex?

Break-upseks krijgt voor iedereen een andere betekenis. “Een laatste keer tussen de lakens kruipen kan erop wijzen dat je alles wat goed was in de relatie viert", stipt sekstherapeut Holly Richmond aan. “Relaties eindigen meestal voor heel wat emotionele redenen, niet om seksuele, dus dan is dat de laatste connectie die erg goed was gedurende jullie tijd samen.”

Als jullie beiden begrijpen waarom het niet werkt (een van jullie verhuist ver weg of een van beiden wil kinderen en de andere niet) en het een goed idee vinden om nog een laatste keer te vrijen, dan kan het puur om een laatste connectie gaan, meent Richmond. “Het is alsof je zegt: ‘Dit gaat niet werken, maar ik hou wel enorm veel van jou.’”

Aan de andere kant is het een risico wanneer een van de twee partners niet wil dat de relatie tot een eind komt. “Dan kan het zijn dat ze seks gebruiken als manier om te zeggen: ‘Kijk hoe goed we het hadden, wil je dit achterlaten?’”, vertelt Richmond. En dan loopt het al snel mis.

Welk effect heeft zo’n avontuurtje op onze emoties?

Wanneer een persoon alles doet om de relatie in stand te houden, en de andere klaar is om los te laten, dan is het geen goed idee om nog een laatste keer de koffer in te duiken. Dat zorgt alleen maar voor problemen, beaamt Richmond. “Je stelt jezelf al snel vragen. ‘Ben ik niet gewild? Of juist wel?’”

Seks geeft je een tijdelijk goed gevoel, maar wanneer de kleren opnieuw aangetrokken worden en jullie paden scheiden, dan groeien de twijfels. “Je voelt je meestal alleen goed op het moment zelf, maar meestal is dat gevoel tijdelijk”, bevestigt Rachel Needle, psycholoog.

Dus, is het een goed idee?

Wanneer relaties beëindigd worden door beide partners, dan kan seks een goede afsluiter zijn volgens Richmond. Ze legt uit dat het ervoor kan zorgen dat de relatie op een goede manier afgesloten kan worden.

De 'ik wil je terug’-seks daarentegen, is geen goed idee. Een relatiebreuk accepteren heeft tijd nodig en doet pijn. Die pijn proberen te verzachten met seks gaat het proces alleen maar vertragen.