Irene (35): "In een half jaar ontmoette ik 20, 30 mannen. Steeds maar interesse veinzen maakte me gek" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

10 juni 2018

08u14 198 Seks & Relaties Irene (35) wil niet meer alleen zijn. Het wil echter maar niet lukken, met de zoektocht naar liefde. Niet op café, en al helemaal niet op Tinder. "Zo langzamerhand is het of ik seksueel op slot zit."

Het moeilijke van heel lang geen relatie hebben is onder andere het totale gebrek aan intimiteit en seks en ­aangeraakt worden. Noem het ouderwets, maar ik vind dat seks te maken heeft met liefde, vertrouwen en iets opbouwen met de ander. En als je lang alleen bent, zoals ik, betekent het dat je ­jarenlang niet geknuffeld wordt. Er hangt nooit zomaar een warm lijf tegen me aan op de bank als ik bijvoorbeeld een film aan het kijken ben. Zo langzamerhand is het of ik seksueel op slot zit. Of dat deel van mij ­onbereikbaar is geworden. Toen ik een tijdje terug ­argeloos met korting naar de sauna ging en me daar liet masseren, stond ik na afloop huilend op straat. Ineens, en sinds lange tijd, merkte ik hoe gevoelig mijn lichaam is, en hoe fijn het is iemands handen te voelen.

