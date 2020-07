Internationale kusdag: “Het is een misverstand dat zoenen alleen voor pubers en prille geliefden is”

Waarom kussen mensen?

Volgens Mark Mieras, wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Liefde, is kussen niet alleen een teken van liefde en genegenheid, maar heeft het ook evolutionair nut: de mond zit vol speeksel en barst van de bacteriën. In tien seconden tongzoenen wissel je 80 miljoen bacteriën uit, blijkt uit onderzoek. “Het toont niet alleen betrokkenheid naar je partner als je ervoor kiest kwetsbaar te zijn, het is ook goed voor je immuunsysteem.’’ Er is volgens Mieras nog een voordeel: “Mannenspeeksel bevat testosteron, wat vrouwen meer zin in seks geeft. Zie zoenen ook maar als een soort verleidingstruc.’’

Ook de geur die je tijdens een zoenpartij registreert, is van belang. “Vrouwen tasten onbewust af of ze een genetisch aantrekkelijke partner in handen hebben, met het oog op toekomstige kinderen. Voor mannen is het belangrijk een vruchtbare vrouw te treffen. De eerste zoen is het moment van de waarheid en kan heel goed de laatste zijn.’’

Waarom geeft likken aan een hamlap niet hetzelfde effect?

Waarom krijgen we kippenvel van een fijne zoen, maar laat het ons koud als we aan - zeg - een hamlap likken? Dat komt volgens Mieras omdat de kus een bijzondere vorm van contact is die met een hamlap niet tot stand komt: “De mond bevat veel gevoelszenuwen en is zeer aanrakingsgevoelig. Zoenen stuurt signalen naar de insula, het deel van de hersenen dat prettige lichamelijke ervaringen verwerkt. In je brein komt oxytocine vrij, waardoor er neuropsychologisch een vertrouwensband ontstaat. Je voelt je met de ander verbonden.’’ Ook worden meer gelukshormonen aangemaakt, zoals serotonine en dopamine, terwijl het stresshormoon cortisol juist afneemt. Zo is de perfecte zoen een combinatie van geur, aanraking, opwinding en verbondenheid.



Is een zoen voor iedereen romantisch?

De romantische zoen absoluut geen mondiaal fenomeen. In 2015 vergeleken de Amerikaanse antropologen William Jankowiak, Shelly Volsche en Justin Garcia de zoengewoontes in 168 culturen. Hoewel kleine kusjes wijdverspreid zijn, erkent nog niet de helft van deze culturen de zoen als romantisch gebaar. De onderzoekers concluderen dat hoe complexer de samenleving is, hoe groter de kans dat geliefden met elkaar tongzoenen. Mieras: “In culturen waar niet wordt gezoend, raken mensen bijvoorbeeld elkaars neus aan. Zo kun je ook geur en aanraking uitwisselen.”

Kussen dieren ook?

Ook dieren kussen, al doen ze dat net iets anders dan wij, mensen. Mieras: “Tijgers en giraffen likken elkaars tong, olifanten steken hun slurf in de mond van een geliefde en vogels tikken de snavels tegen elkaar.’’ Mensapen zoals de chimpansee en de bonobo kussen elkaar recht op de lippen, om de sociale banden te versterken.

Houd je baby herpesvrij

Wie gezond nageslacht wil, moet zijn lippen aan het werk zetten. Mieras: “Volgens onderzoek is het beter voor de baby als de vrouw al een half jaar vóór de conceptie met de vader zoent. Veel mannen dragen herpesvirussen bij zich die gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Door te zoenen, bouwt de moeder een resistentie op. Die geeft ze door aan haar baby.’’



Doe het je leven lang!

Wil je je relatie spannend houden, dan moet je volgens seksuoloog Astrid Kremers vooral blijven zoenen. “Het is een misverstand dat zoenen alleen voor pubers en prille geliefden is. In mijn spreekkamer hoor ik vaak dat de tongzoen verdwijnt na het begin van de relatie, terwijl mensen die toch missen.’’ Vooral het idee dat een tongzoen automatisch tot seks leidt, kan lastig zijn. Kremers: “Als de seks pijnlijk is of de man erectieproblemen heeft, houden mensen vrijen soms af.’’ Zij raadt aan het onderwerp gewoon te bespreken. “Misschien vind je partner het ook jammer. Dan kun je het samen weer proberen.’’

Zwijmelen bij filmkussen

Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in Casablanca. Rose en Jack op het dek van de Titanic: het witte doek en de romantische kus zijn voor elkaar gemaakt. De eerste zoen werd in 1896 door Thomas Edison gefilmd voor The Kiss, en dat fragment van 26 seconden veroorzaakte veel ophef. Het filmpubliek van Wings zag in 1927 voor het eerst twee mannen kussen, drie jaar later kuste Marlene Dietrich in Morocco een vrouw. Deze zoenen waren niet romantisch, maar komisch en vriendschappelijk bedoeld. De langste filmkus (3 minuten en 24 seconden) vond plaats in het lesbische drama Elena Undone (2010). Maar de langstdurende - getruukte - kus staat op naam van filmkomiek Buster Keaton. In de stille film The Paleface (1922) kuste hij zijn grote liefde en hij hield pas op nadat een titelkaart verscheen met ‘twee jaar later’.



Waar komt dat toch vandaan: ‘veel liefs, X’?

Wil je iemand een kusje sturen? Dan schrijf je de letter ‘X’ in je bericht. Waarom juist deze letter een pakkerd symboliseert weet niemand zeker, maar mogelijk hebben middeleeuwse monniken ermee te maken. Voor hen symboliseerde de ‘X’ het kruis van Jezus, een teken van trouw en liefde. Wie de letter als zegel of handtekening op een brief of document gebruikte, kuste deze voor verzending, als teken van respect. Hoe dit precies in ‘kusje’ veranderde, is onduidelijk. In elk geval werd het in de tweede helft van de 19de eeuw een gebruikelijke afsluiting van amoureuze liefdesbrieven.



Afkeurende blikken

Hoe groot is de kans dat je afkeurende blikken krijgt als jij en je partner in het openbaar zoenen? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hangt dat van je geslacht af. Als een man en vrouw kussen, nemen een op de tien mensen er aanstoot aan. Als het om zoenende vrouwen gaat, hebben een op de vijf mensen er een probleem mee, terwijl 29 procent begint te steigeren zodra ze twee kussende mannen zien.



De eerste puberzoen

Volgens het Rutgers Kenniscentrum seksualiteit ligt de gemiddelde leeftijd voor de eerste zoen tussen de 15 en 16 jaar. Van de meisjes kust 63 procent er tussen de 15 en 17 jaar op los, tegen 54 procent van de jongens van die leeftijd. In steden lukt het jongeren eerder dan op het platteland: 40 procent van de 12- tot 17-jarigen heeft al eens gezoend, tegenover 34 procent in de kleinere gemeentes en 37 procent op het platteland.