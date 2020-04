Instant gieren: dit zijn de beste grappen die koppels momenteel uithalen met elkaar op TikTok

Nele Annemans

09 april 2020

1 april mag dan wel al een weekje achter ons liggen, nu de verveling - dito irritaties - serieus beginnen door te wegen is het hoog tijd om die quarantainepuzzels en Animal Crossing in te ruilen voor een beetje humor met je wederhelft of andere huisgenoten. Dit zijn alvast de beste ideeën van koppels die elkaar pranken op TikTok. Meer tips om jouw quarantainetijd te overbruggen vind je in onze thuisblijfgids

Film je wederhelft of huisgenoten terwijl je danst

Hou je smartphone vast alsof het lijkt dat je jezelf aan het filmen bent, maar zorg ervoor dat je camera gedraaid is. De bedenkelijke of net geamuseerde blik van je partner levert vaak nog grappigere video’s op dan je eigen dansskills.



Fake een FaceTime-gesprek

De snelste manier om erachter te komen dat je trouwboek snel jaloers wordt? Er gaan verschillende audiofilters de ronde waarbij het lijkt alsof je wordt opgebeld door een andere man of vrouw. Kans is dus reëel dat jij ook gefopt wordt.



Doe de hoodie-koelkast-truc

Dit is zowat de makkelijkste grap die je kan uithalen met je geliefde. Het enige wat je nodig hebt? Een hoodie of een trui met een kap en je koelkast. Trek je hoodie achterstevoren over je hoofd zodat je je gezicht kan bedekken met de kap, open de koelkast, doe je armen naar achteren alsof je iets zoekt, wacht tot je partner arriveert, trek dan je kap weer naar beneden en geef een serieuze gil. Zorg er wel voor dat je je smartphone goed verstopt, anders kan jij weleens kop van Jut worden.



Communiceer via dramatische songteksten

Deze is eentje om te doen als jullie niet in dezelfde ruimte zijn. Sms je wederhelft songteksten van een nummer - bijvoorbeeld over een eventuele break-up of Dance Monkey van ‘Tones & I’ - en ga na hoelang het duurt vooraleer je partner het doorheeft.



Trakteer je partner op een ‘heerlijke’ snack

Veel mensen halen dezer dagen hun beste bakkunsten boven en verrassen hun gezin met heerlijke cupcakes, taarten en andere gebakjes óf een waterballon en een ajuin als je viraal wil gaan op TikTok.



Verras je wederhelft met een naakte verschijning

De boog moet niet altijd gespannen staan: ga daarom eens naakt de kamer binnen terwijl je partner aan het videogamen of -chatten is. Goed voor een hilarische reactie, maar ook misschien voor een sexy pauze.



