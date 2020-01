Inge (41) staat voor een dilemma, zwijgen of vertellen: “Ik wéét dat mijn buurman vreemdgaat”

Dat Tim en zijn vrouw Paulien ­alles­behalve ‘verre’ overburen zijn, ­verduidelijkt Inge meteen. “We wonen in een smalle, autoluwe straat. Mijn man en ik zijn in de loop der jaren close geworden met het koppel aan de overkant. Hun kinderen komen bij ons over de vloer en omgekeerd. Paulien en ik gaan soms samen sporten of winkelen en ’s zomers zitten we toch zeker één keer per week allemaal samen aan de barbecue. Het is echt heel gezellig.” Natuurlijk weet je nooit hoe het er écht aan toegaat bij je buren. “Maar voor mij zijn Tim en Paulien het perfecte koppel. Ze maken zelden ruzie, ze doen bewust activiteiten als koppel – zonder hun zoontjes. Tim strooit altijd met com­plimenten over Paulien en ook omgekeerd voel je hoe zij hem bewondert. Het is heel vreemd nu te weten dat het van zijn kant niet oprecht is.”

“Eén opmerking op mijn Facebookmuur heeft hem verraden. Een vrouw, die ik slechts via via ken, ­reageerde nogal vreemd onderaan een feestelijke foto die ik gepost had. ‘Hopelijk start 2020 niet zo lelijk en pijnlijk als 2019 eindigde.’ Ik dacht dat het een ­vergissing was en verwijderde haar reactie. Daarop stuurde ze me een privébericht: haar boodschap was niet aan mij gericht, maar aan mijn overbuur – die ook een profiel op Facebook heeft. Ze hoopte dat hij het zou lezen, zei ze. Blijkbaar hadden ze een affaire gehad, maar had hij haar hart gebroken. “Het is niet de eerste keer en het zal niet de laatste keer zijn dat hij zoiets aanricht”, mailde ze nog. Ik heb daarna niets meer van haar gehoord. Ik weet niet waarom ze mij per se moest inlichten. Misschien hoopt ze dat hun ­affaire zo ‘aan het licht komt’, of denkt ze Tim zo voor zich te winnen?”

“Ik deelde het met mijn man, maar die veegde het van tafel: ‘Dat zijn onze zaken niet. Vergeet dat je het weet.’ Maar hoe doe je dat? Elke keer als ik mijn ­overbuurman zie, denk ik eraan. En wat als zijn vrouw het alsnog ontdekt? Moet ik dan doen of mijn neus bloedt?”

“We hebben het met onze buren uiteraard al eens over relaties, of over vreemdgaan, en dan is Paulien altijd heel duidelijk: ‘Als ik ooit ontdek dat Tim me ­bedriegt, staat hij buiten.’ Zelf ben ik minder radicaal – je moet het volgens mij eerst meemaken om te weten hoe je zal reageren – maar ieder zijn of haar mening. Met haar praten durf ik niet: ík ga geen gezin uit elkaar rukken. Toch kan ik moeilijk doen alsof er niets aan de hand is. Ik worstel er enorm mee. Is het een idee om Tim hier apart over aan te spreken? Moet ik hem ‘verwittigen’ dat zijn ex-minnares hem een loer wil draaien? Als hij weet dat ik op de hoogte ben, zal hij een volgende keer misschien iets langer ­nadenken voor hij opnieuw zo’n fout maakt? Of zet ik onze vriendschap hiermee op de helling? Ik wil graag ‘het juiste’ doen, maar ik weet niet wat dat dan is.”

De raad van Wim Slabbinck: “Hou het mee geheim”

“Het is natuurlijk niet evident om met deze informatie om te gaan. Je voelt mee met Paulien, mogelijk ben je zelfs een beetje boos op Tim. Maar als Tim en Paulien, uit wat jij opmerkt als goede vriendin, een fijne relatie hebben? Dan is de kans groot dat je iets moois stukmaakt door het te ­vertellen. Het ontdekken van ontrouw heeft namelijk een enorm explosief karakter: het kan een decennialang huwelijk in enkele seconden vernietigen. Het lijkt me in eerste ­instantie dus beter om het mee geheim te houden. Je wil niet degene zijn die zo’n bom onder een relatie legt. Een ­gesprek met Paulien zou ik ten stelligste afraden.”

“Mensen die ontrouw zijn, gaan hun gedrag in de eerste plaats ontkennen, omdat ze zoveel te verliezen hebben. Stel dat dat hier gebeurt, dan loop je het risico dat Tim en ­Paulien jou als vijand zullen zien. En dat is een gevecht dat je niet kan winnen. De kans bestaat dat, als je het vertelt, je ­jullie vriendschap kan vergeten. De sfeer in jullie straat zal nooit nog dezelfde zijn.”

“Je weet ook nooit honderd procent zeker dat de vrouw met wie je online contact gehad hebt, de waarheid spreekt. Misschien heeft zij ook wel andere motieven om te insinueren dat Tim ontrouw is? Wees je daarvan bewust. De ‘bewijslast’ zal op jouw schouders liggen. Je hebt niks méér in handen dan een paar mails. Wie zegt dat dat allemaal klopt? Het is niet aan jou om dat nu verder uit te zoeken.”

“Als je toch zou overwegen om het gesprek aan te gaan, doe dat dan uitsluitend met Tim. Het is een goed idee om het eerder als een bezorgdheid te formuleren dan als een vaststaand feit. Als je boodschap overkomt als beschuldigend of aanvallend, kan het zijn dat Tim slecht reageert. Of de vriendschap opblaast. En dat wil je niet, toch? Het is van groot belang dat jij je medeleven toont aan hem. Want ­mensen die ontrouw zijn, worstelen óók met hun eigen ­gedrag – al zijn ze voor de buitenwereld ‘de slechte’. Het is voor hen een rugzak – de leugens, de schuldgevoelens, de gewetensproblemen, de angst dat het uitkomt – die vaak zwaar is om dragen. Belangrijk is dat jij er niet bent om hem aan te klagen, maar wel om hem te ondersteunen als vriendin. Laat hem het uitleggen. Probeer te begrijpen waardoor de eventuele ontrouw tot stand gekomen is. Beschrijf wat je ontdekt hebt, zonder hem met de vinger te wijzen.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@nina.be.

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Nora is pas getrouwd en nu al ongelukkig: “Mijn man verstikt me zo”

Joeri: “Ik houd van BDSM. Maar mijn vrouw wil geen meesteres zijn”

Jan (55) heeft het moeilijk met de emotionele ontrouw van zijn vrouw: “Die misstap heb ik haar vergeven, maar ze blijven elkaar berichten sturen”