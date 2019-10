Exclusief voor abonnees Ineke (34) wil net als Katja Schuurman een open relatie. Seksuoloog Wim Slabbinck geeft raad Anke Michiels Margo Verhasselt

02 oktober 2019

14u30

Bron: NINA - Content redactie 0 Seks & Relaties De Nederlandse presentatrice Katja Schuurman vertelde gisterenavond in Gert Late Night dat zij en haar partner vaak met andere mensen het bed delen. Een ‘vrije liefde’ volgens James Cooke. Maar hoe ga je daar als koppel nu juist mee om? Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad. De Nederlandse presentatrice Katja Schuurman vertelde gisterenavond in Gert Late Night dat zij en haar partner vaak met andere mensen het bed delen. Een ‘vrije liefde’ volgens James Cooke. Maar hoe ga je daar als koppel nu juist mee om? Elke week tekent Anke Michiels kleine en grote liefdesproblemen van lezers op. Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad.

“Soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er vanalles ontstaan,” legt Schuurman uit terwijl ze in het bed van Cooke ligt. Maar zo’n vrije liefde of relatie, wat houdt dat nu juist in? “Er zijn geen algemene definities over wat een vrije of een open relatie is. Dat is vaak voor iedereen wat anders”, legt Slabbinck uit.

“Voor Katja is vrije liefde het beleven van seks met haar partner en nog iemand, of meer dan één persoon extra. Als ik het goed begrijp, is dat dan ook een afspraak die zij maken als koppel. Om die dingen ook altijd samen, in de nabijheid van elkaar te beleven. Anderen kiezen er eerder voor om los van elkaar seksueel contact met derden te hebben, waarbij het bij het ene koppel gedeeld wordt, en bij het andere koppel niet besproken wordt. Sommige koppels vinden het ook leuk om in de nabijheid van anderen te vrijen, zonder met derden seksueel contact aan te gaan.”

Maar wat doe je wanneer je zelf een open relatie wil en je partner niet? Ineke (34) en Peter (36) gunnen ons een blik in hun relatie en Wim Slabbinck legt uit wat je in zo'n situatie best doet.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Peter

samenleving

familie

Ineke