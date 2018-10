In deze parenclub zijn vrouwen de baas: “Wij bepalen hoe ver we gaan en met wie” Pam van der Veen

29 oktober 2018

14u31

Bron: AD 1 Seks & Relaties In parenclub Wilpenhof draait het om de seks én de gezelligheid. Maar hoe werkt dat nou, een avondje naar de parenclub? Journalist Pam van der Veen draait een avondje mee. Achter de bar.

Op de rand van het bed zit een knappe vrouw van een jaar of 25. Ze draagt een babydoll van roze zijde en zwart kant en maakt het enkelbandje van haar eerder uitgeschopte hooggehakte schoen weer vast. “Sorry, mag ik er even langs?’’ vraagt schoonmaakster Martha. Met in haar ene hand een spuitflacon en in de andere een doek kruipt ze op het kunststoffen vierpersoonsmatras. “Ik hou van poetsen”, zegt ze, terwijl ze fanatiek het bed afneemt met desinfecterende alcohol. “Ik maak nog elke week schoon bij mijn dochter, terwijl die allang niet meer thuis woont.”

Als ze klaar is, stapelt ze de sierkussens midden op het bed op. “Ze moeten precies zó”, legt ze uit. “Want als ze straks anders liggen, weten wij dat het bed weer gebruikt is en poetsen we het opnieuw.” Martha klikt een zaklantaarn aan en laat de lichtbundel over het matras gaan. “Een UV-lamp”, zegt ze. “Als je nu ergens witte spikkels ziet oplichten, dan weet je dat daar nog iets ligt. Maar als ík een matras heb schoongemaakt, hoef je daar niet bang voor te zijn.” Ze pakt het stapeltje gebruikte handdoeken op dat naast het bed ligt, en loopt kordaat het kamertje uit.

