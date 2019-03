Exclusief voor abonnees In de kroeg maakte Petra (59) geen kans, maar via Tinder ontmoet ze aan de lopende band leuke jongemannen Pablo Cabenda

29 maart 2019

13u47

Bron: de Volkskrant 0 Seks & Relaties Petra (59) had al jaren geen seks gehad toen ze op Tinder ontdekte dat er genoeg jongemannen zijn die op oudere vrouwen vallen. Wat begon als een paar dates, is inmiddels uitgegroeid tot een hele collectie leuke jongens.

Petra vraagt wel eens aan de jongemannen met wie ze datet: zou je mij aanspreken in de supermarkt? “Nee hoor, durven ze niet.”

Maar door de anonimiteit van internet kan iedereen schaamteloos toenadering zoeken tot zijn object van begeerte. Ook als daar offline de wenkbrauwen bij worden gefronst.

Want “als een oudere man het met een jong ding doet, heeft hij het goed voor elkaar. Andersom wordt er altijd besmuikt over gedaan.” Petra’s aspirant-minnaars, haar trophy guys, willen dan ook liever niet in een café of restaurant afspreken. Te publiek. “Ik zeg, ik kan toch ook gewoon je tante zijn. Maar nee, nee, het moet allemaal discreet.”

