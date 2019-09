Immens populair bij jongeren: Scoutr, de Tinder voor jeugdbewegingen

06 september 2019

12u06

Het begon als een aprilgrap, maar intussen is Scoutr een feit. En de datingapp voor jongeren met een hart voor de jeugdbeweging telt na enkele dagen al duizenden leden. "Het voordeel van Scoutr is dat je weet dat je zeker één passie gemeen hebt met je date", zegt oprichter Lode De Vlieger.

Of je nu bij de Scouts, Chiro, KSA of KLJ zit: iedereen is welkom bij Scoutr, de Tinder voor de jeugdbeweging, zeg maar. “Vorig jaar lanceerde Scouts en Gidsen Vlaanderen dat idee als aprilvis”, vertelt oprichter Lode De Vlieger (19), zelf al jaren een gepassioneerde scout. “Het idee verzamelde toen 600 likes op Facebook, maar stierf al snel een stille dood. Tot een jongen dit voorjaar op de ­Facebookpagina schreef dat hij het wel jammer vond dat het bij een grap bleef. En hij was niet de enige met die gedachte. Meer motivatie had ik, als selfmade programmeur, niet nodig.”

3.000 leden

Na vier maanden sleutelen staat de eerste versie van de app nu online. Met succes. “Na één dag telde Scoutr al meer dan 1.000 leden, na vier ­dagen overschreden we de kaap van de 3.000 én kwam de vraag vanuit Nederland of ik voor hen ook zo’n app kon ontwikkelen. Hun versie wordt deze week gelanceerd. En aangezien de Belgische app al enkele Nederlandse gebruikers telt, denk ik dat het ook bij onze noorderburen een succes kan worden.”

Gelijkgezinden

Maar wat maakt Scoutr dan zo bijzonder, dat er zoveel interesse in is? “Je ontmoet er gemakkelijker gelijkgezinden”, meent Lode. “Wanneer je gaat daten, zoek je automatisch mensen met gemeenschappelijke passies op. Door op Scoutr te zoeken, weet je dat je al zeker één passie deelt: die voor de jeugdbeweging.”

Zelf heeft Lode de app niet meer nodig, hij is al drie jaar gelukkig samen. “Nadat ik eerst op zowat élk meisje van mijn scoutsgroep verliefd was”, geeft hij al lachend toe. “Toch zit ik ook op Scoutr, om de app te testen en te verbeteren. Zoals mijn hele scoutsgroep eigenlijk, zij waren met alle plezier proefkonijn. En niemand zegt dat het enkel een datingapp hoeft te zijn, je kunt hem ook gebruiken om nieuwe vrienden te ontmoeten.’ Of er al matches zijn? ‘Daarvoor is het nog wat vroeg, denk ik. Maar in onze nieuwste update die nu online gaat, zit wel een applicatie waarmee je kunt aangeven dat je een match hebt. Zo kunnen wij het succes van onze app nog beter opvolgen.”

Scoutr is overigens niet het enige platform voor een specifiek doelpubliek. Zo is er ook een Tinder voor moslims en een datingsite voor mensen met huisdieren.