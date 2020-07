Ik zie je graag: waarom je dat vaker moet zeggen tegen je vrienden (en zeker nu!)

. Bij ‘Friends’ weten ze het maar al te goed: tonen dat je elkaar graag hebt, is de basis van een goeie vriendschap. En in tijden van kleinere bubbels en corona is het belangrijker dan ooit. Klinisch psycholoog en relatietherapeut Chloé De Bie houdt daarom, op de Internationale dag van de Vriendschap, een pleidooi om tegen je vrienden wat vaker ‘ik zie u graag’ te zeggen.

Seks & Relaties I’ll be there for you . Bij ‘Friends’ weten ze het maar al te goed: tonen dat je elkaar graag hebt, is de basis van een goeie vriendschap. En in tijden van kleinere bubbels en corona is het belangrijker dan ooit. Klinisch psycholoog en relatietherapeut Chloé De Bie houdt daarom, op de Internationale dag van de Vriendschap, een pleidooi om tegen je vrienden wat vaker ‘ik zie u graag’ te zeggen.

I love you. Je t’adore. Ti amo. Ik zien a geire. Ich liebe dich. Miljoenen liedjes zijn erover geschreven, in alle talen, geuren en kleuren. Maar de woorden zelf uitspreken gaat soms wat moeilijker. Bij je partner, ouders en kinderen doe je het af en toe, maar bij goede vrienden? Zelden. En dat is zonde, meent Chloé De Bie.

“Het is fijn om te horen dat je iemand nauw aan het hart ligt”, meent de klinisch psychologe. “Maar pas op: het is niet de bedoeling dat je het te pas en te onpas zegt. In Amerika doen ze niets anders dan ‘I love you’s’ strooien, waardoor die woorden waarde verliezen. Maar als je het meent, moet je er niet over twijfelen om het luidop te zeggen. Dat doet o zo veel deugd.”

5 talen van de liefde

En daar is een logische verklaring voor, stelt De Bie. “John Gottman – hij wordt ook wel de Einstein van de liefde genoemd – heeft zich jaren verdiept in de bouwstenen van een goede relatie. De psycholoog beweert dat er vijf liefdestalen bestaan of manieren om te tonen dat je een ander op prijs stelt. Een van die talen is het gebruik van positieve woorden. Dat kan zich uiten in complimentjes, maar ook in luidop zeggen dat je elkaar graag ziet. De andere liefdestalen zijn aandacht geven aan en tijd spenderen met elkaar, kleine attenties geven, lichamelijkheid zoals een knuffel en een kus, en dienstbaarheid.”

Ik heb het gehad met social distancing. In deze tijden moeten we net social close zijn Klinisch psycholoog en seksuoloog Chloé De Bie

Echte vriendschap vereist dus engagement. En door je kwetsbaar op te stellen, versterk je ook de vriendschapsband. “Vriendschap is veel meer dan het geven van een vind-ik-leuk op sociale media. Het gaat om het delen van je emoties, opinies en geheimen. Dat wederzijds vertrouwen en elkaars gevoelens herkennen, creëert een hechtere band. ‘Ik zie je graag’ zijn vier simpele woorden, maar ze helpen jullie dichter naar elkaar toe te groeien.”

Gedeelde smart

Zeker nu is het belangrijk om te investeren in je vriendschappen. De Bie: “Ik heb het gehad met het woord social distancing. Ja, we moeten aan ‘physical distancing’ doen en onze afstand bewaren van andere mensen. Maar we moeten wel ‘social’ en ‘close’ zijn. We hebben anderen nodig nu. Als je iets positief meemaakt, wil je dat vieren met je vrienden. Gedeeld geluk is dubbel geluk. Maar het omgekeerde klopt ook: gedeelde smart is halve smart. Iedereen heeft het moeilijk met corona, maar door je vrienden te steunen en er te zijn voor elkaar, verkleint dat leed.”

Hoog tijd dus om je melig kantje naar boven te halen. “Maar voel je ook weer niet verplicht. Als het niet natuurlijk aanvoelt, komt het geforceerd over, en dat is niet de bedoeling. Er zijn nog zo veel andere manieren om die boodschap over te brengen. Stuur een berichtje via WhatsApp, zoek een toepasselijke gif of een liedje uit of probeer regelmatig te bellen. Je kan je ook op de vier andere liefdestalen van Gottman baseren en bijvoorbeeld een cadeautje sturen. Zelfs een kaart met een persoonlijke tekst is een leuke geste.”

Uit het oog, uit het hart?

Door het coronagebeuren val je misschien terug op een kleine kring van beste vrienden. Je spreekt niet iedereen even vaak. Laat staan als het contact digitaal verloopt, want alle videocalls en e-peritieven hangen veel mensen de keel uit. Zullen daardoor veel vriendschappen verwateren? “Sowieso. Een kenmerk van een goede vriendschap is nabijheid en samen tijd doorbrengen. Als je lang geen contact zoekt, zullen relaties uitdoven”, vertelt De Bie. “Bovendien komen verschillen in waarden en principes naar boven. Sommige mensen houden zich perfect aan de regels, anderen doen hun eigen ding. Denk jij er anders over dan een vriend? Dan bestaat de kans dat jullie uit elkaar zullen groeien.”

Je mag nog uitstappen maken met tien mensen buiten je bubbel. Het komt er op neer om creatief te zijn Klinisch psycholoog en seksuoloog Chloé De Bie

Maar, relativeert de psycholoog, zonder corona gebeurt dat ook. Denk maar aan je middelbare schooltijd. Hoeveel vrienden zie je jaren later nog? “In de tussentijd krijg je ook nieuwe kennissen. Enkele maanden geleden applaudisseerden we massaal voor de zorgverleners. Hoeveel mensen hebben op die manier hun buren leren kennen? Of wie weet groei je opnieuw dichter toe naar een oude vriend.”

“En vergeet niet: je mag nog uitstappen maken met mensen buiten je bubbel, zolang je voldoende afstand houdt en een mondmasker draagt”, zo gaat De Bie verder. “Het komt er dus op neer om creatief te zijn en out of the box te denken. Ga samen fietsen, kajakken of suppen (stand up paddle, ofwel rechtstaand peddelen op een plank, nvdr.). Nog een tip: ga samen picknicken, maar neem elk je eigen glazen, hapjes en dekentje mee. Er zijn zo veel opties. Het is niet omdat je anderhalve meter afstand moet bewaren, dat je geen vriendschap kunt onderhouden.”

