Ik ga op huwelijksreis en ik neem mee ... al mijn vrienden Margo Verhasselt

02 augustus 2019

08u56 3 Seks & Relaties Is er iets beter dan op huwelijksreis gaan met de persoon die je het liefste ziet? Misschien wel. Stel nu dat al je beste vrienden met je meegaan? Mag ik je voorstellen: de buddymoon. Een perfect - jawel - huwelijk tussen vriendschap en liefde en het fenomeen wint aan populariteit.

Een bekend voorbeeld van iemand die het deed: niemand minder dan de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow nam op haar huwelijksreis met Brad Falchuk, haar ex Chris Martin, hun kinderen en al hun beste vrienden mee. “Mijn man en zijn kinderen, mijn kinderen, mijn ex-man en onze beste vrienden gingen allemaal mee op reis. We waren één grote familie en hadden leuke, goede gesprekken ’s avonds aan tafel. Het was helemaal niet raar, maar juist fijn. Kinderen willen hun ouders uiteindelijk toch het liefste samen aan de eettafel zien en ik denk dat Chris en ik daarin heel goed geslaagd zijn,” aldus Gwyneth.

De reden waarom koppels besluiten de reis uit te breiden? Het huwelijksfeest gaat te snel voorbij en daardoor krijgen ze niet de kans om genoeg tijd met iedereen door te brengen. De buddymoon zorgt ervoor dat ze even stil kunnen staan bij de blijde gebeurtenis en kunnen vieren met al hun geliefden.

Tegenwoordig schieten trends rond huwelijksreizen haast als paddenstoelen uit de grond. Zo heb je ook de nieuwe minimoon, een kleinere huwelijksreis waarbij het koppel een weekje voor het feest eropuit trekt om nog wat extra qualitytime in te plannen. En daarnaast zien we ook steeds vaker dat koppels het tegenovergestelde doen en voor een uni- of solomoon kiezen en in hun eentje op reis vertrekken.