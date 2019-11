Humor houdt koppels langer samen: “Lachen is als seks, het werkt verzoenend”

Hoe de prins op het witte paard eruitziet? Hoewel er over smaken niet te twisten valt, zal menige single een vreugdedansje doen als er op haar blind date een knappe, sportieve man opduikt van 1 meter 86. Dat hij zich op de koop toe verplaatst in een mooie wagen en zich stijlvol weet te kleden, wordt met bonuspunten onthaald. Net als die leuke lach en de uitstekende restaurantkeuze. Goed begonnen lijkt hier meer dan half gewonnen. Tot de date aan tafel ineenzakt als een soufflé: mister perfect blijkt even grappig als de oester op je bord. Komt er een tweede afspraakje?

Seksuologe en relatietherapeute Mieke Mievis is stellig: “Nee”, antwoordt ze zowel vanuit haar professionele expertise als persoonlijke ervaring. “Samen lachen zorgt niet alleen voor een ontspannen sfeer, het schept ook snel een gevoel van verbondenheid, zo ontdekte de wetenschap.”

Maar als je nu een lijst met ideale moppen voor op date verwacht: net als de liefde laat humor zich niet in regels vatten, omdat wat je doet lachen even individueel is als de kleur van je ogen. En dus is het soms even aftasten.

“Al tijdens de eerste ontmoeting proberen mensen uit te vissen of hun humor al dan niet matcht. De ene is daar wat subtieler in dan de andere.” Anderhalf jaar geleden schreef Mievis Hart gezocht, een boek waarin ze lessen trok uit de dates die ze met 157 mannen had. Soms klikte het. Soms botste het. “Zopas nog werd ik op een drink aangesproken door iemand die duidelijk níét op dezelfde humorgolflengte zat. Of ik ook zo’n mannenhaatster was, vroeg hij me om het ijs te breken. Om dan even later te polsen of ik, als ‘onafhankelijke vrouw’ dan toch nog een poging wilde wagen om van straat te raken. Tot slot gaf hij me mee dat ‘mannen in se niet meer zijn dan rechtopstaande beesten. Maar hé, je kan ze wel temmen!’ Ongetwijfeld had hij nog meer wijze raad voor me in petto, maar ik ben daar toch afgehaakt.”

Kortom: de mythische coup de foudre is niet meteen vereist, de humorklik wel.

Pauwenstaart

Intelligent, fysiek aantrekkelijk, sportief, empathisch, een match tussen de gemeenschappelijke interesses: er zijn heel wat verwachtingen waaraan de ideale ander moet voldoen. Humor – en bij uitbreiding speelsheid – steekt er verrassend genoeg met kop en schouders boven uit. Samen hard kunnen lachen, zoals Barack en Michelle Obama altijd pret lijken te hebben. “Meer dan naar brede schouders en witte tanden verlangen we naar iemand met wie we het kunnen uitgieren van het lachen”, beaamt Mieke Mievis. “In onze hele queeste naar de juiste genen speelt testosteron mee, dat ons doet smachten naar brede kaken, dito schouders en smalle heupen. Maar nog meer dan dat gaan vrouwen op zoek naar mannen die hen laten lachen. Volgens de wetenschap zouden we daar tijdens de ovulatie het gevoeligst voor zijn. Humor linken we namelijk aan intelligentie en creativiteit, twee eigenschappen die hoog scoren op het lijstje van must-haves bij potentiële vaders.”

Nog zo’n interessante bevinding is dat vrouwen vooral willen lachen, terwijl mannen aan het lachen willen brengen. “Als je een groep vrouwen en een groep mannen samenzet, zullen de vrouwen meer lachen als ze de exemplaren van het andere geslacht als aantrekkelijk ervaren. Mannen zullen in het gezelschap van dames dan weer meer mopjes maken dan wanneer ze met mannen onder elkaar zijn. Humor is als een pauwenstaart. Het is een instrument dat gebruikt wordt om te verleiden. Zie je mijn veren? Kijk naar mij. Kies mij. Maar ook voor ons is het een verleidingsact, een bevestiging: ik vind je grappig, dus vind ik je leuk.”

Secondelijm

Of je nu allebei in een deuk ligt met Mr. Bean of zweert bij de betere woordgrap: een mop maakt de liefde niet. Om een relatie te doen slagen, is er meer nodig. Maar de ‘innercirclemopjes’ vormen een goed begin. “Wie elkaars humor begrijpt, spreekt dezelfde taal. Het is een teken dat je dezelfde gedachtesprongen kan maken. Vaak zie je dat koppels die al lang samen zijn, genoeg hebben aan een half woord om in de lach te schieten. Die interne mopjes refereren aan iets onnozels uit het verleden dat blijft nazinderen en alleen door deze twee begrepen wordt.”

Dergelijke grapjes zijn als secondelijm: ze plakken twee delen – de partners – aan elkaar. Dat kan snel gaan, legt de seksuologe uit. “De gesprekken die tijdens de eerste verkennende afspraakjes gevoerd worden, zijn vaak voer voor analyses. Steevast blijkt dat er op date twee gerefereerd wordt aan date één. Omdat dat verbindend werkt: je creëert zo een ‘inner circle’ tussen jullie tweetjes. ‘Ik vond het schattig dat je je vork per ongeluk liet vallen. Ik ben zelf ook onhandig!’ ‘Dat treft, want ik ben geboren met twee linkerhanden.’ ‘Maar wie gaat er dan de klusjes bij ons thuis doen?’ Komt er humor in het spel, dan kleeft de lijm drie keer zo sterk en lijkt een vervolg waarschijnlijk.”

“In een relatie kunnen mensen elkaar alleen blijven tolereren als ze met elkaar kunnen lachen, omdat zo de kleine kantjes afgerond worden’, poneert filosoof Alain de Botton in een van zijn The School of Life-filmpjes. Klopt, zegt Mieke Mievis: “Uit onderzoek komt naar voren dat koppels die veel lachen, langer samenblijven. Humor helpt relativeren. Eigenlijk is lachen als seks: het verzacht ergernissen en dooft verwijten.”

“Maar ook als je kritiek wil geven of de ander een spiegel wil voorhouden, kan humor handig gereedschap zijn”, aldus Alain de Botton. Als grap verpakt of met een kwinkslag valt een boodschap nu eenmaal wat gemakkelijker over te brengen. De praktijk geeft de filosoof gelijk, zo mocht ik zelf ondervinden. Na een discussie over rondslingerende spullen (zijn kant) en overdreven opruimwoede (mijn kant) vond ik wat lang verloren gewaande cadeaubonnen terug in een enveloppe op het prikbord, ter attentie van ‘de allermooiste mopperkont’. Tja, dan kan je niet anders dan het uitproesten van het lachen en de witte vlag hijsen.

Al komt deze vorm van humor met een bijsluiter, waarschuwt Mievis. “Elkaars kleine kantjes door de mangel halen: het is een techniek die vooral mannen veel gebruiken, maar ze wordt niet altijd geapprecieerd. Als het niet duidelijk genoeg is dat het om een grapje gaat, kan zo’n opmerking weleens in het verkeerde keelgat schieten. Daarnaast moet voor allebei duidelijk zijn waar nu precies het schoentje wringt. Als zij haar obsessieve netheid gewoon ‘ordelijkheid’ noemt, zal zijn grap over die drie kruimels op het aanrecht waarschijnlijk slecht vallen en is het gegarandeerd een dag beeld zonder klank.”