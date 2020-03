Huidhonger omdat niemand je aanraakt? Expert legt uit hoe je die behoefte invult

Een kusje op het voorhoofd, een schouderklopje of handen vasthouden op straat. Het zijn kleine aanrakingen die een groot effect hebben. Maar het gebrek daaraan – omdat je single bent, of omdat je partner in quarantaine zit – kan leiden tot huidhonger, zegt seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans.

Seks & Relaties Een kusje op het voorhoofd, een schouderklopje of handen vasthouden op straat. Het zijn kleine aanrakingen die een groot effect hebben. Maar het gebrek daaraan – omdat je single bent, of omdat je partner in quarantaine zit – kan leiden tot huidhonger, zegt seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans.

Kleine aanrakingen lijken soms vanzelfsprekend. Maar wanneer ze wegvallen, ontstaat er een gemis, de zogenaamde huidhonger. Wat dat precies is, zegt het woord zelf al. “Het is een soort van honger van de huid. Net zoals we nood kunnen hebben aan eten of drinken, hebben we ook nood aan huidcontact”, legt Muyldermans uit. “Gebrek of gemis hieraan kan leiden tot huidhonger. Want onze huid wil om aangeraakt te worden, is echt een behoefte.” En dat verlangen gaat veel verder dan seksueel verlangen, verduidelijkt de seksuologe: “Om deze behoefte aan aanraking in te vullen, is betekenisvol lichamelijk contact nodig, liefst met een andere persoon. De wens om aangeraakt te worden gaat dieper dan seksuele behoefte en begeerte.”

De wens om aangeraakt te worden gaat dieper dan seksuele behoefte en begeerte Seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans

Voetbad, kiezelsteentjes en huisdieren

Singles en partners die voor een langere tijd gescheiden zijn, kunnen gelukkig zelf wat ondernemen om huidhonger tegen te gaan. Onze huid is niet alleen het grootste, maar ook een van de gevoeligste organen van ons lichaam. Daar moet je op inspelen om die behoefte te vervullen. “Uiteraard heeft het meer effect als iemand anders je aanraakt, maar jezelf aanraken kan ook deugd doen”, meent Muyldermans. “Neem een voetbad in warm water, ontspan in een massagebad of geef jezelf een voetmassage met een lekker ruikende olie. Wat ook helpt: loop met je blote voeten over kiezelsteentjes of gras. Ga in de zon zitten om de zonnestralen om je gezicht te voelen, of kietel jezelf met een veertje of een ander voorwerp”, adviseert de seksuologe. “In ons lichaam zitten namelijk meer dan vijf miljoen gevoelscellen die reageren op iedere aanraking. En voor de mensen met een huisdier: pak die eens extra vaak vast.” En knuffelen maar!

Kietelen via de telefoon

Wil je als koppel toch iets meer contact met elkaar? “Neem dan de telefoon en zeg wat je wil dat de ander doet. Je partner kan aangeven waar je jezelf moet strelen, knijpen of kietelen. Zo raak je alleen jezelf aan, maar doe je het toch samen. Als je de ogen sluit, kan je jezelf ook inbeelden dat het echt jouw partner is die dit doet.”

“Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen twee mensen, en creëert gevoelens van tederheid en verbondenheid. De aanmaak van oxytocine wordt erdoor gestimuleerd. Dat hormoon laat ons ontspannen, maakt ons socialer, en wanneer deze stof veelvuldig vrijkomt, schept dat een sterke band met je partner.”

Emotionele en fysieke gevolgen

In ons dagelijkse leven staan we vaak niet stil bij de hoeveelheid kleine aanrakingen die we krijgen. Een knuffel van een vriendin, een letterlijk schouderklopje van je baas … “Bij gebrek aan deze aanrakingen daalt de aanmaak van oxytocine. Onze behoefte aan contact wordt niet vervuld en dit kan emotionele en zelfs fysieke gevolgen hebben, zoals gevoelens van eenzaamheid en ongelukkig zijn. Een aanraking functioneert ook als een beschermlaag tegen stress. Een aanhoudend tekort aan oxytocine kan een depressie in de hand werken. Het is dus een beetje een constante wisselwerking tussen voldoende aanrakingen en de aanmaak van de stof. ”