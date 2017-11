Hou jij van deze hapjes? Dan maak je meer kans op een date Charlotte Dierckx

13u05

Bron: Zoosk, Daily Mail 0 Thinkstock Seks & Relaties De liefde van de man gaat door de maag, althans volgens het eeuwenoude gezegde. Maar is dat ook echt zo? Speelt voeding een rol in de manier waarop we over elkaar denken of tot wie we ons aangetrokken voelen? Volgens een studie van de Amerikaanse datingwebsite Zoosk heeft voeding wel degelijk een invloed op de zoektocht naar de ware. Sterker nog, het vermelden van bepaalde voedingsmiddelen op je datingprofiel zou je kans op de ultieme match aanzienlijk verhogen.

Ben je een foodie in hart en nieren? Steek die voorliefde voor voeding dan vooral niet onder stoelen en banken op je datingprofiel. Integendeel, pak ermee uit in je beschrijving, dat maakt je verrassend genoeg tot 82% populairder bij het andere geslacht. Tot die conclusie kwam datingwebite Zoosk nadat het meer dan 3.7 miljoen profielen, 364 miljoen eerste berichten en 7000 singles onder de loep nam.

Je zoekt wat je eet

Hoewel praten over eten in het algemeen je aantrekkelijker maakt, zijn er bepaalde voedingswaren die een pak beter in de markt liggen dan anderen.



Vooral guacamole, aardappelen en chocolade scoren goed, en leveren gemiddeld 100% meer berichten op. Maak dus gerust grapjes over je chocoladeverslaving.



Andere voedingswaren zijn dan weer nefast voor het vinden van de ware liefde. Praat in geen geval over gefrituurde kip, want dat levert je maar liefst 15% minder berichten op. Helaas... Schrik voor overtollige kilo's?

Deze voedingsmiddelen vallen het meest in de smaak:

1. Guacamole

2. Aardappelen

3. Chocolade

4. Salade

5. Sushi

6. Avocado

7. Pasta

8. Kaas

9. Taart

10. Burgers