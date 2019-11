Hoogzwanger? Seks zorgt er niet voor dat je bevalling sneller in gang schiet

VW

03 november 2019

09u58

Bron: IFL Science 0 Seks & Relaties Wie hoogzwanger is en zijn uitgerekende datum nadert (of overschrijdt) haalt vaak alle trucjes uit de kast om die bevalling toch maar wat eerder te laten starten. Eén van de zogezegde wondermiddeltjes zou een goede vrijpartij zijn. Maar klopt dat wel?

Een team van wetenschappers van de University of Naples boog zich over de zaak en voerde een meta-analyse uit rond het onderwerp. Ze namen daarvoor 3 reeds eerder uitgevoerde studies onder de loep, waardoor er uiteindelijk 1483 vrouwen, zwanger van 1 kind, werden getest.

In twee van der studies werd aan sommige vrouwen gevraagd om zoveel mogelijk seks te hebben, terwijl de rest van hen mocht kiezen hoe vaak ze met hun partner tussen de lakens doken. In de derde studie werd aan één testgroep gevraagd om minstens enkele keren per week te vrijen, terwijl de andere testgroep helemaal geen seks mocht hebben.

Er bestaan verschillende theorieën waarom seks de bevalling mogelijk in gang zou kunnen zetten. Zo kan een orgasme bijvoorbeeld contracties van de baarmoeder stimuleren, net zoals het vrijkomen van oxytocine (ook gekend als het liefdeshormoon). Er wordt zelfs gedacht dat sperma zou kunnen helpen met het ‘openen’ van de baarmoederhals.

Ondanks die theorieën vonden de onderzoekers geen enkel bewijs dat seks op het einde van de zwangerschap de bevalling in gang zou laten schieten. Toch wijzen ze erop dat seks hebben tijdens de zwangerschap zeker geen slechte zaak is, zolang er natuurlijk geen medische tegenindicaties zijn.

Volgens de onderzoekers is er echter nog meer onderzoek nodig om hun bevindingen definitief te bevestigen en om te bepalen of bepaalde kenmerken van seks meer kans maken om een bevalling in gang te zetten, omdat ze dit tijdens hun analyse niet konden beoordelen. Voorbeelden hiervan zijn penetratiediepte, condoomgebruik en het al dan niet krijgen van een orgasme bij de vrouw. Ook het onderzoeken van het sperma kan interessant zijn: hoeveel is er en hoeveel prostaglandine bevat het? Prostaglandinen zijn immers verbindingen die in veel van onze weefsels worden aangetroffen en door artsen worden gebruikt om de arbeid in gang te zetten. Op die manier zou het bijvoorbeeld kunnen dat sperma met een hoog prostaglandineniveau wel kan leiden tot het in gang schieten van de bevalling.