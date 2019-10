Hoeveel waarheid zit er in het gezegde ‘eens een bedrieger, altijd een bedrieger’? Margo Verhasselt

24 oktober 2019

12u40 2 Seks & Relaties Overspel, bedriegen, een scheve schaats rijden, vreemdgaan. Bij Beyoncé wordt je auto geramd met een honkbalknuppel, Taylor Swift schrijft een geheimzinnig hitnummer over de relatie en anderen laten hun tatoeages overkleuren. Wat er ook gedaan wordt, het punt is duidelijk: over bedrog wordt niet licht gegaan. Hoe kan je iemand ooit nog vertrouwen na een misstap en zit er een waarheid in het gezegde ‘once a cheater, always a cheater’? Wij legden ons oor te luister bij klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie.

In 2017 werd seriebedriegen op academisch niveau onder de loep genomen en werd dat onderzoek gepubliceerd in the Archives of Sexual Behavior. “Die studie gaf ons het eerste wetenschappelijk inzicht over de uitspraak ‘once a cheater, always a cheater”, vertelde dr. Justin Lehmiller, onderzoeker aan het Kinsey Instituut, toen. De dokter ondervroeg 484 volwassenen die toegaven dat ze in het verleden al eens een scheve schaats reden en hij ontdekte dat er wel degelijk een waarheid schuilt achter het bekende gezegde. Sterker nog, de onderzoekers ondervonden dat mensen die al eens vreemdgingen tot wel 3,5 keer meer kans hadden om dat opnieuw te doen.

Dat bevestigt ook klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie: “Ik geloof dat iemand vatbaarder is om opnieuw een misstap te zetten wanneer die dat ooit al deed. Vaak heeft dat niet per se te maken met het feit dat je iets mist in je relatie, wél met dat je iets mist in je leven. Of het nu spanning of uitdaging is, je mist iéts. Het is dan ook belangrijk dat je op zoek gaat naar wat dat ‘iets’ juist is, als je niet weet wat je die stap liet begaan, dan ga je volgens mij vaak al snel opnieuw in de fout. Probeer jezelf te analyseren en bekijk wat jou zover dreef. Overspel is en blijft een keuze. Je mag o zo verliefd zijn, een zot lustgevoel voelen: het blijft een stap die je zet.”

Maar toch is het een pijnlijke keuze die door veel mensen gemaakt wordt. “1 op 4 gaat vreemd, da’s veel”, vertelt de seksuoloog. Al moet je in je achterhoofd houden dat er altijd 3 op 4 mensen zijn die hun partner niet bedriegen.” Gebeurt dat wel? Dan doet dat pijn en vaak voor beide partners. “Overspel is eigenlijk een soort verlieservaring”, legt De Bie uit. “Je verliest soms het vertrouwen in je relatie, soms in je partner, soms het geloof in de liefde, het maakt niet per se uit wat: je verliest iets. Iedereen gaat op een andere manier met bedrog om. De ene gaat erover praten, de andere klapt dicht en nog een ander persoon schrijft het van zich af. Wat ik altijd aanraad, is zeker om het er met elkaar over te hebben: hoe hebben jullie dit ervaren, hoe kwam het zover, hoe moet het verder, wat missen we?”

Straffen en vergeven

“Wel ben ik ervan overtuigd dat je er over kan geraken, alleen vergeet je het volgens mij nooit. We hebben vaak de illusie dat we mensen voor de volle 100% kunnen vertrouwen”, stelt De Bie. “Maar eigenlijk kan je niemand volledig vertrouwen, ook niet de persoon waaraan je op dit moment denkt. Misschien kan je iemand voor 90% vertrouwen en dat is dan misschien je allerbeste vriendin. Wat gebeurt er wanneer je bedrogen wordt? Dan zakt dat vertrouwen naar 70%, soms minder naargelang de situatie. Dat percentage kan opnieuw de hoogte ingaan, maar dat oorspronkelijke getal blijft vaak onbereikbaar. Het bedrog mag 10 jaar geleden gebeurd zijn, achterdocht blijft vaak achter een hoekje schuilen. Onderzoek toont ondertussen aan dat je zo'n 2 jaar nodig hebt om je over een misstap te zetten, dat is geen korte termijn. Mijn advies? Volg in zo’n situatie het tempo op van de persoon die het er moeilijkst mee heeft. De bedrieger komt initieel op de strafbank, dat is normaal, zoek samen naar een manier om van die strafbank te komen.”

