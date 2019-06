Hoeveel geld geef je cadeau bij een bruiloft? Liesbeth De Corte

24 juni 2019

15u05 2 Seks & Relaties De kans is groot dat jij de komende maanden een bruiloft op de planning hebt staan. Dat levert voor velen een dilemma op: hoeveel spendeer je aan een cadeau? Of hoeveel geld geef je? We vroegen raad aan Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings . De kans is groot dat jij de komende maanden een bruiloft op de planning hebt staan.

Niet alleen voor het bruidspaar, maar ook voor alle gasten is een trouwfeest een prijzige aangelegenheid. Het vrijgezellenfeest, een nieuwe outfit, een cadeau voor de tortelduifjes. Vooral dat laatste doet af en toe vragen rijzen. Wat moet je geven? En hoeveel geld geef je uit?

In de meeste gevallen kan de uitnodiging al helpen. Daar staat meestal een envelopje of een rekeningnummer op, wat aangeeft dat je het koppel het meeste plezier doet met wat centjes. Maar hoeveel juist? “Dat is een heel moeilijke vraag”, geeft Iris Decreus toe. “Dat hangt af van de mensen zelf, en hun spaarpotje en budget. Heb je het niet zo breed? Dan kan een minimale geste - of louter je aanwezigheid - al een prachtig geschenk zijn voor de trouwers. Kortom, je geeft net zoveel geld als jij gepast vindt en kunt missen.”

Richtlijnen

Ben je toch benieuwd naar een concreet bedrag? Weet dan dat de gemiddelde gast € 49,96 uitgeeft aan een cadeau. Dat blijkt uit een rondvraag van eventsite Salino bij 1.500 pasgetrouwde dames en bruiden in spe. “Er zijn ook een aantal richtlijnen waar je rekening mee kunt houden”, meent Decreus. “Hoe hecht is je relatie met het koppel? Ben je uitgenodigd voor de receptie en het diner, of enkel en alleen voor het avondfeest? Kom je in je eentje of met twee?” Op basis daarvan kan je besluiten of je wat meer of minder geeft.

Steeds meer koppels trouwen bovendien in het buitenland. Ook dan kan je het bedrag wat aanpassen. “Het is gebruikelijk dat het trouwkoppel het feest organiseert en dus drank en lekker eten voorziet. De gasten regelen én betalen dan het transport en de overnachting. Vaak wordt er op de uitnodiging gezet: ‘Je aanwezigheid is het mooiste geschenk’. De bruid en bruidegom beseffen vast wel dat hun gasten al een financiële inspanning moeten leveren om aanwezig te zijn. De verwachtingen naar een extra geschenk of budget liggen daardoor wat lager."

Nog volgens Decreus stort je het bedrag het best op het doorgegeven rekeningnummer. “Bij cash in een enveloppe bestaat het risico dat het verloren raakt tijdens het feest. Bij een overschrijving ben je zeker dat het geld goed terechtkomt. En ja, je stort het geld het best vóór het feest. Anders denkt het koppel misschien dat je hebt gewacht om het feest te taxeren en op basis daarvan je budget te bepalen.”

Cadeau

Als je toch per se een geschenk wil geven, kan je checken of er een huwelijkslijst of een concrete cadeauwens is. “Geef niet zomaar iets dat jij mooi vindt. Mogelijks vindt het koppel dit niet mooi of hebben ze al iets gelijkaardigs. Persoonlijk vind ik het fijn om een gepersonaliseerd geschenk te kopen: kussenslopen en een dekbedovertrek met de initialen van het koppel, mooie (bad)handdoeken met het logo dat ze gebruikten voor de trouwaankondiging of een champagne-emmer met hun logo erin gegraveerd. Maar vraag je eerst af of zo’n cadeau in de smaak zal vallen bij het koppel. Anders geef je toch maar beter een centje.”