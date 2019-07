Hoeveel beste vrienden is ‘normaal’? Onderzoek geeft het antwoord Valérie Wauters

04 juli 2019

15u05

Bron: Mind Body Green 0 Seks & Relaties Heb jij je ook ooit al afgevraagd of het aantal vrienden dat je hebt wel normaal is? Het nieuwe ‘Friendship-report’ van Snapchat geeft een antwoord op die vraag.

Snapchat nam een diverse groep van 10.000 deelnemers uit landen rondom de wereld onder de loep, en zocht uit hoe vriendschappen door hen ingevuld werden.

Hoeveel beste vrienden is ‘normaal’?!

Globaal gezien gaven de deelnemers aan gemiddeld 4 beste vrienden te hebben. De leeftijd waarop een beste vriend of vriendin gevonden werd was 21. Wat betreft ‘gewone’ vrienden ligt het gemiddelde wereldwijd op 7. Het gemiddelde aantal goede kennissen dat iemand heeft bedraagt volgens het onderzoek ongeveer 20.

De kwaliteiten die we zoeken

Millennials gaven aan zo veel mogelijk vrienden te willen, meer dan eender welke andere leeftijdsgroep. Als het op persoonlijkheid aankomt zoeken mensen vooral naar eerlijkheid en authenticiteit in een beste vriend of vriendin. Daarnaast waren er enkele interessante voorkeuren, specifiek gebonden aan bepaalde plekken in de wereld. Zo zoeken mensen uit India, het Midden Oosten en Zuidoost Azië vooral een intelligente en gecultiveerde beste vriend, en gaan Amerikanen op zoek naar iemand die niet te snel oordeelt.

Mannen vs. vrouwen

Onze samenleving beeldt vrouwelijke vriendschappen graag af als een aaneenschakeling van diepe gesprekken. Dat in tegenstelling tot mannen, die -als we het beeld dat films ons opdringen mogen geloven- veel meer aan de oppervlakte blijven. Snapchat vond een lichte trend om die stereotypen te valideren. Vrouwen leken volgens hun onderzoek iets meer geneigd om gewoon te gaan zitten en van elkaars gezelschap te genieten. Mannen hadden volgens de enquête meer de neiging om ergens naartoe te gaan of aan sport te doen met hun vrienden.

Het blijkt echter wel dat de dynamiek van mannelijke vriendschappen de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd. Mannen zouden immers steeds meer openstaan voor het uiten van hun gevoelens en gedachten.

