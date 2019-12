Hoe weet je wanneer het eind van een relatie in zicht is? Dit zegt de wetenschap Margo Verhasselt

11 december 2019

12u09

Bron: ScienceAlert 0 Seks & Relaties Kerst mag dan normaal wel een periode van vieren zijn, het is ook een moment waarop veel koppels er de brui aan geven. Nog een extra jaar met het lief en de schoonfamilie bij de kerstboom aan het haardvuur? Het is iets waar velen vriendelijk voor bedanken zo blijkt. Maar wanneer wordt die beslissing nu juist gemaakt?

Wanneer gooi je nu die handdoek in de ring? En hoe weet je of je de relatie niet nog best een kans geeft? Het zijn vragen waar een groep onderzoekers zich over bogen. Wat bleek? De beste manier om te weten te komen of jij en het lief überhaupt nog schijn van kans maken, is door een simpele voor- en nadelenlijst op te stellen.

Een onderzoek uit 2018 ondervroeg 447 mensen over hun relatie. Uit die vragenlijsten konden de onderzoekers 27 redenen om samen te blijven opmaken: dat kon gaan van emotionele verbondenheid, fysieke intimiteit, het feit dat je een gezin hebt of om puur financiële redenen. Maar ze ontdekten ook redenen om er een eind aan te maken: weinig vertrouwen, slechte seks, teveel ruzie, niet compatibel, een nieuwe partner of simpelweg omdat ze het karakter van hun lief niet konden dulden.

Maar wat helpt iemand nu echt bij het maken van zo'n keuze?

De onderzoekers probeerden een verband te zien aan de hand van ‘The investment model’. Volgens dit model zijn er drie factoren die gaan bepalen of iemand toegewijd blijft. De eerste pijler trapt een open deur in: hoeveel negatieve en positieve ervaringen hebben mensen met hun partner? Die zullen aangeven hoe goed ze zich voelen in hun relatie.

Daarna bekijkt het model welke investeringen de mensen maakten voor hun relatie. Dat kan gaan van financieel tot kinderen, vrienden of kennissen. Tot slot wordt er gekeken naar welke alternatieven de persoon nog overhoudt. Biedt een nieuwe partner zich al een, hoe denken vrienden en familie erover en hoe zou het leven verdergaan mocht het gedaan zijn?

Het model toont aan dat tevredenheid en investeringen op een positieve manier bijdragen aan toewijding, terwijl alternatieven dan weer voor een negatieve nood zorgen. In een ideale wereld zijn mensen tevreden in hun relatie, hebben ze veel geïnvesteerd en hebben ze amper alternatieven die iets even goed kunnen bieden. Is dat niet het geval? Dan zetten ze hun relatie sneller stop.

Al is het in de realiteit wel vaak anders. Mensen over- of onderschatten soms hoe snel ze een nieuwe partner kunnen vinden, hoe hun vrienden zullen reageren en krijgen daardoor soms een vertekend beeld van hoe hun leven er zonder relatie uit zou zien.