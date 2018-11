Hoe vaak ga je best met je partner op date? Margo Verhasselt

12 november 2018

16u46

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Aan het begin van jullie relatie trokken jullie er vaak op uit: van chique dates tot naar de film gaan. In het begin is alles veel spannender. Nu jullie al een tijdje samen zijn, verkiezen jullie een avondje Netflix boven de cinema en daar is niets mis mee. Toch heeft dingen buitenshuis doen zo zijn voordelen.

Hoe vaak moet je een date night plannen? Een keer per week? Een keer per maand? Twee experts gaven twee verschillende antwoorden maar waren het er wel over eens dat een avondje uit belangrijk is voor je relatie.

“Het is belangrijk om een wekelijkse date night te hebben”, stelt Thomas Edwards, CEO van relatie advies website, The Professional Wingman. “Het klinkt misschien als veel werk maar het hangt ervan af hoe je ‘t bekijkt. Kijk terug naar de eerste dagen van jullie relatie. Jullie deden misschien meer moeite om elkaar minstens een dag per week te zien. Er werd tijd gestoken in het verzinnen van leuke dates om elkaar helemaal in te pakken en dat is iets dat niet aan de kant geschoven mag worden tijdens de relatie. Om jullie band sterk te houden, is het belangrijk dat jullie dingen doen waarin de aantrekkelijke eigenschappen naar buiten komen.”

Als een keer per week niet haalbaar is voor jou en het lief, dan stelt levenscoach Nina Rubin dat een keer per maand ook genoeg is. “Het is belangrijk om samen dingen te beleven en nieuwe ervaringen op te doen”, vertelt ze aan lifestylewebsite Elite Daily. “Zelfs al plannen jullie vaak gezellige avondjes thuis, ik ben van mening dat af en toe die knusse woonkamer verlaten, de vonk meer kan aanwakkeren.” Als je een maandelijks uitje plant, raadt Rubin aan om interactievere dingen te doen dan gewoon samen op restaurant gaan of een film kijken.

Blijven jullie gewoon liever thuis? Dat is niet per se iets slecht. Het kan gewoon betekenen dat jullie het te druk hebben om dingen te doen. “Het is gemakkelijk om na een lange dag naar een glas wijn te grijpen en je op de bank te installeren", zegt Edwards. “En terwijl het effectief belangrijk is om af dat af en toe te doen, is het nog steeds erg cruciaal dat jullie nieuwe herinneringen maken.”