Hoe succesvol is een tweede huwelijk echt? Dit zegt de wetenschap Margo Verhasselt

22 mei 2019

09u10

Bron: mbg 4 Seks & Relaties Een onsuccesvol huwelijk kan je hele kijk op liefde en relaties veranderen. De romantiek dooft uit, de fantasie verdwijnt. Maar ach, dan is er nog steeds iets zoals liefde en die vindt ons vaak op de moment dat we het het minst verwachten. Je ontmoet iemand nieuw en voelt iets dat je al jaren niet meer gevoeld hebt. Hoeveel we ook geleerd hebben uit ons verleden, een risico nemen lijkt het wel waard. Maar wat zegt de wetenschap over een tweede huwelijk?

Laten we meteen met de deur in huis vallen: de wetenschap komt er niet uit. Mensen die voor een tweede keer trouwen, zouden volgens een Britse studie uit 2013 minder geneigd zijn om te scheiden. Zo eindigt 45 procent van de eerste huwelijken in Groot-Brittannië in een scheiding, terwijl dat de tweede keer slechts bij 31 procent gebeurt.

Een studie uit 2015 die gepubliceerd werd in the Journal of Family Issues toont aan dat een tweede huwelijk vaker eindigt in een scheiding. Tot die conclusie kwamen de onderzoekers nadat ze een analyse deden bij 2.000 koppels.

Steeds meer koppels geven een tweede huwelijk een kans. Maar heeft het nu eigenlijk zin?

“Veel mensen geven hun partner de schuld wanneer hun eerste huwelijk stukloopt en lossen dus nooit hun eigen problemen op”, stelt relatiecounselor Margaret Paul. “Met andere woorden: ze beginnen aan een nieuw huwelijk met dezelfde problemen en vrezen dan dat ze opnieuw de foute partner gekozen hebben in plaats van naar zichzelf te kijken.”

Wil je dat een tweede huwelijk werkt? Dan moet je kijken naar wat er misliep in het eerste, en ook naar wat je zelf fout deed. Je moet ervoor openstaan om te reflecteren en aan jezelf te werken zodat je je oude gewoontes niet meeneemt in een nieuwe relatie.

Linda Carroll, huwelijks- en familietherapeut, gelooft dat tweede huwelijken kunnen werken. “Het hangt er allemaal een beetje vanaf hoe het vorige eindigde. Ging het koppel uit elkaar en gaven ze elkaar de schuld? Hebben ze er iets uit geleerd? Als ze iets hebben opgestoken door de breuk dan hebben ze veel meer kans op succes.”

“Vaak gaan mensen op zoek naar een magische oplossing voor het probleem en denken ze dat ‘de ware' vinden alles gaat oplossen. Wanneer dat het geval is, dan zijn hun slaagkansen niet al te groot”, stipt Carroll aan.