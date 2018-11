Hoe steun je je partner die ontslagen werd? Tips van experts MV

07 november 2018

08u07

Je job verliezen kan zwaar zijn, zeker als het plotseling gebeurt. Of het nu de job van je dromen was of niet, je komt waarschijnlijk in aanraking met heel wat emoties: woede, frustratie, bezorgdheid, twijfel enzovoort. Maar wat als het je partner is die zijn job kwijt is, hoe steun je hem of haar daarin?

“Als je partner zijn job kwijtraakt, kan het een enge en emotionele tijd zijn voor jullie beiden”, legt carrièrecoach Danielle Gonzalez uit aan lifestylewebsite Bustle. “Ook al kan het voor instabiliteit, spanning en twijfel in jullie levens zorgen, het is belangrijk dat je positief blijft en steun geeft aan je partner tijdens deze periode.”

Dit raden experts aan om te doen wanneer je partner zijn of haar job verliest

1. Luister naar hen

Het is een beetje een open deur intrappen, maar luisteren is belangrijk in een relatie, zeker wanneer je je partner moet steunen bij het verlies van hun job. “Luister wanneer ze over hun frustraties praten”, zegt Heidi McBain, therapeut. “Dit geeft je liefste de kans om te praten over de dingen die door zijn of haar hoofd spoken.” Daarnaast raadt ze aan niet meteen met een heleboel oplossingen op de proppen te komen. Gewoon luisteren en steunen is op dit moment genoeg.

Het is ook belangrijk dat je je partner laat uitspreken en hen niet onderbreekt. Soms is de beste uitlaatklep gewoon een gesprek waarin je vrij kan vertellen.

2. Geef ruimte

Iedereen heeft een andere manier om met moeilijke momenten om te gaan. Jouw partner trekt zich misschien liever terug dan dat hij constant over zijn gevoelens praat. Daarom is het ook cruciaal dat je hen voldoende ruimte geeft. “Geef hen tijd om het te verwerken”, legt Gonzalez uit. “Een job verliezen kan echt een grote impact hebben, wees dus empathisch.”

Het heeft geen zin om de hele tijd te lopen mopperen en zelfmedelijden te hebben, maar het is volkomen normaal om een tijdje triest te zijn over het verlies. Probeer je partner daarom ook niet de hele tijd op te beuren, want dat kan hen het gevoel geven dat ze ‘alsof’ moeten doen om jou een plezier te doen.

3. Moedig hen aan om hun passies te ontdekken

Er wordt wel eens gezegd dat wanneer een deur sluit, ergens een een andere opengaat. Het kan moeilijk zijn om dit meteen in te zien, maar probeer je partner duidelijk te maken dat ze nu ook meer tijd hebben om te focussen op hun interesses en passies.

4. Moedig hen aan in plaats van hen te zeggen wat ze moeten doen

Er is een groot verschil tussen iemand aanmoedigen om een nieuwe job te vinden en hen te zeggen hoe ze dat moeten doen op een ietwat betweterige manier.

“Ontslagen worden voelt vaak aan als een afwijzing, dus er komt een moment waarop je geliefde in de knoei zit met z’n emoties en de situatie probeert te verwerken. Op dat moment is het belangrijk dat je hen gaat aanmoedigen en niet de rol van ‘de baas' opneemt”, meent Gonzalez.

5. Herinner hen aan hun capaciteiten

Zelfs als je partner zijn job kwijtraakte omwille van budgetredenen, en het dus niet over iets persoonlijk ging, blijft het moeilijk om te accepteren dat je ontslagen bent. “Het kan voor een echte dip in hun zelfvertrouwen zorgen”, stelt Gonzalez. “Help hen om hun zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen door hen eraan te herinneren wat hun sterktes zijn.”

6. Vraag hoe je ze het best kan steunen

Iedereen heeft een andere manier om dingen te verwerken. Dus de beste manier om te weten te komen hoe je jouw partner moet steunen? Stel hen de vraag. Zouden ze liever alleen zijn? Willen ze erover praten? Hebben ze nood aan een goede portie comfort food? Vraag wat ze nodig hebben en doe dat dan ook, zo toon je echt dat je er voor hen bent.