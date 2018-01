Hoe praat je met je partner over seks? Vijf tips die het minder gênant maken ND

19 januari 2018

12u20

Bron: Real Simple 4 Seks & Relaties Het geheim van een bevredigend seksleven met je partner? Véél praten, drukken seksuologen en therapeuten ons aldoor op het hart. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begin je aan zo'n praatje over wat jullie tussen de lakens allemaal uitspoken? Relatietherapeute Laura Berman - auteur van Loving Sex: The Book of Joy and Passion -geeft vijf concrete tips.

1. Wacht tot de volgende dag

"In plaats van over seks te praten terwijl je ermee bezig bent, kan je beter pas de volgende dag het gesprek starten, terwijl jullie nog wat nagenieten van de vorige avond," tipt Berman. In plaats van kritiek te geven, begin je beter altijd met iets positiefs. Zeg bijvoorbeeld 'ik vond het lekker gisterenavond' of 'ik hou van ons seksleven', maar 'ik zou het leuk vinden als...' Als je die onderwerpen op een positieve manier aanbrengt, getuigt het van willen investeren in je seksleven, eerder dan van kritiek te willen spuien.

2. Luister naar wat je partner te vertellen heeft

De conversatie moet van twee kanten komen, dus je moet ook luisteren naar wat je partner jou te vertellen heeft. "Als jouw partner bijvoorbeeld een hoger libido heeft dan jou, en jij vindt dat lastig, hou dan rekening met zijn noden maar zoek naar een tussenweg. Zeg bijvoorbeeld dat je meer tijd nodig hebt om in de stemming te komen, en dat je dan wel een compromis kan zien."

3. Doe opzoekingswerk

In plaats van zomaar aan te brengen dat je de vonk kwijt bent, kom je beter meteen met een paar alternatieven op de proppen om die er weer in te brengen. "Doe voorstellen over wat je eens zou willen proberen in de slaapkamer," tipt Berman. "Je zou zelfs een speeltje of een boek kunnen meebrengen naar het gesprek. Of vertel elkaar jullie diepste fantasie." Zomaar zeuren dat je er geen zin meer in hebt, lost weinig op.

4. Schrijf het op

Vind je het echt heel moeilijk om de conversatie te starten, schrijf dan eerst je gevoelens en gedachten even neer in een lieve brief naar je partner. "Een brief kan een perfecte voorbode zijn van een goed gesprek, zeker als het over dingen gaat die gevoelig liggen," tipt Berman. "Vraag je partner om de brief te lezen en plan een moment in om het erover te hebben."

5. Neem vrede met de gêne

"Als je plan was om je seksleven te verbeteren, neem er dan vrede mee dat dit gesprek gênant kan worden. Zeker als je dingen te weten komt waar jij je oncomfortabel bij voelt," zegt Berman. Weet dat je er op lange termijn de vruchten van zal plukken. "Je zal je niet alleen beter in je vel voelen, maar ook meer genieten van seks en je comfortabeler voelen bij het uitspreken van je behoeften," besluit de therapeute.