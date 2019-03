Hoe Marie Kondo zelfs je liefdesleven beïnvloedt TVM

Voor wie de voorbije weken niet onder een steen heeft geleefd, is de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo ondertussen geen onbekende meer. De kans is groot dat je haar befaamde opruimtechniek zelf al hebt uitgeprobeerd thuis. Al passen mensen het nu ook toe op hun datingleven en dat heeft een minder positieve invloed.

Ze is Japans, auteur van twee bestsellers én ’s werelds allereerste opruimcelebrity. Marie Kondo veroverde enkele jaren geleden al de wereld (en huiskamers) met haar befaamde opruimtechniek, de KonMari-methode, maar nu is ze ook een hit op Netflix met haar serie ‘Tidying up with Marie Kondo’. Daarin helpt ze hopeloze sloddervossen om terug orde in huis te brengen. Dit kan volgens haar door één vraag aan jezelf te stellen: brengt dit voorwerp mij vreugde? Zo niet, weg ermee. Een minimalistische levensstijl zou volgens haar zorgen voor minder stress en meer rust en tevredenheid.

Volgens Plenty of Fish, één van de grootste datingsites ter wereld, passen mensen haar befaamde techniek nu echter ook toe op hun datingleven. Ze maken niet alleen komaf met spullen in huis die hun geen vreugde brengen, ze doen exact hetzelfde met mensen waar ze mee daten. Natuurlijk worden de mensen niet letterlijk in een vuilniszak gedumpt, maar het contact wordt wel verbroken zonder enige uitleg of kans om eventuele problemen aan te pakken.

Thank u, next

Weliswaar vergeten ze daarbij wel één cruciaal aspect van de Kondo-methode. De Japanse dame vindt namelijk ook dat je spullen moet bedanken alvorens je ze weggooit. Een oude handtas dump je volgens haar dan ook nooit zomaar, maar je bedankt de tas en denkt na over de mooie momenten die jullie samen beleefden.

Voor spullen in huis misschien een béétje gek, maar voor mensen niet. Anders kom je namelijk in het straatje terecht van ‘ghosting’. Die andere datingtrend waarbij het contact met iemand plotseling wordt afgekapt zonder dat daarvoor een reden wordt gegeven. Vooral onder millennials op datingapps een populaire manier van passief afwijzen.

We gaan hier natuurlijk niet prediken dat je contact moet behouden met iemand die je niet langer vreugde brengt. Maar pas dan wel de Kondo-methode correct toe en geef even tekst en uitleg voor je uit iemands leven verdwijnt.