Hoe kun je groeien in je relatie? “Praat niet alleen over problemen” Martijn Tel

21 augustus 2020

10u04

Vandaag vertelt psycholoog René Diekstra over een jaarlijkse controle voor je relatie, zelfs als het allemaal prima gaat.

Als het goed gaat tussen jou en je partner, zul je waarschijnlijk weinig geneigd zijn deze vragen te stellen, laat staan relatietherapie of iets dergelijks te overwegen. If it’s not broken, don’t fix it, is de gouden regel in veel partnerrelaties waarin van een acute crisis (nog) geen sprake is. Zolang het goed gaat, hoef je geen onderhoud te plegen, toch?

Jaarlijkse controle

Wat we voor de auto heel gewoon vinden, een jaarlijkse controle, vinden we voor de relatie blijkbaar overdreven. Zo niet Michelle, de vrouw van de vorige Amerikaanse president Barack Obama. In een recent interview onthult ze met haar man in relatietherapie te zijn geweest.

Niet omdat hun huwelijk in de gevarenzone verkeerde, maar omdat ze zich als personen en partners wilden ontwikkelen, wilden groeien. Ze wilden vooral leren hoe ze eventuele meningsverschillen zo effectief en waardig mogelijk uit kunnen praten. Daarbij lag de nadruk op vier vaardigheden.

Zorg elke dag voor een lief moment met elkaar

Vier vaardigheden

Eén: communiceer. Reserveer regelmatig tijd om met elkaar te praten en, met de nadruk op om beurten, gevoelens en zorgen te delen. Twee: metacommuniceer. Praat met elkaar niet alleen over problemen, maar ook over hoe je met elkaar over problemen wilt praten. Drie: prosociale uitwisseling. Zorg dagelijks voor tenminste een lief, warm of blij moment met elkaar, in de vorm van een aanraking, compliment, zomaar een lief telefoontje of appje. Vier: ceremonieer. Besteed over en weer aandacht aan of sta stil bij bijzondere, positieve momenten uit de relatiegeschiedenis.

De psycholoog voegt er nog een vijfde vaardigheid aan toe: bedenk dat een duurzame relatie soms ook bestaat bij de gratie van het feit dat je besluit sommige dingen niet te zeggen.