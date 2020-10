Hoe kinky ben jij in je relatie? 1 op de 5 schaamt zich voor z’n seksuele verlangens Liesbeth De Corte

04 oktober 2020

12u30 0 Seks & Relaties De verdomde sleur is de grootste vijand van elke koppel. En toch krijgen we er allemaal mee te maken. Passie ligt dan ook in de hoogste schuif: maar liefst 73 procent heeft er nood aan in een relatie. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma De verdomde sleur is de grootste vijand van elke koppel. En toch krijgen we er allemaal mee te maken. Passie ligt dan ook in de hoogste schuif: maar liefst 73 procent heeft er nood aan in een relatie. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

Bij kersverse koppels spat de verliefdheid er vaak van af, en ook tussen de lakens is het meestal vonken en vuur. Maar zodra de verliefdheid wat gaat liggen, loert de sleur om de hoek. Dat blijkt ook uit de rondvraag van iVox. De overgrote meerderheid zegt dat de passie al na enkele maanden z’n hoogtepunt bereikt. Bijna de helft (44 procent) heeft het gevoel dat z’n relatie in een sleur zit. Dat is vooral bij koppels met kinderen het geval.

Passie en vuur, maar niet té heet

Nochtans heeft 73 procent nood aan passie in z’n relatie. 47 procent kan niet verliefd blijven op iemand zonder seksuele spanning. Maar het mag ook weer niet overdreven hoteldebotelheid zijn: 59 procent heeft liever een beetje voorspelbaarheid dan wilde passie.

De oplossing: een gouden compromis zoeken en beseffen dat de liefde een werkwoord is. Veel koppels houden hier rekening mee. 61 procent merkt dat z’n partner moeite doet om de sleur te vermijden. 77 procent zegt dat hij of zij dat zelf doet. 66 procent zegt dat de partner er ook goed in slaagt om hem of haar te verrassen. En 15 procent heeft al relatietherapie overwogen om te werken aan de relatie.

Seksuele verlangens

Sleur linken we vaak meteen aan seks, en de routine die erin sluipt. Nochtans durven we fantaseren over hoe het anders én meer kinky kan. Maar daar voelen we ons niet altijd goed bij. Meer dan één op de vijf (22 procent) schaamt zich voor z’n seksuele verlangens. Een op de drie durft z’n fantasieën en seksuele verlangens niet te bespreken, omdat hij of zij denkt dat de partner er niet voor openstaat.

Seks met iemand van hetzelfde geslacht is een populaire erotische fantasie bij vrouwen

Waar we onder meer rode oortjes van krijgen? Het trio blijft de grootste fantasie. Vooral bij mannen. Seks met iemand van hetzelfde geslacht is dan weer een populaire erotische fantasie bij vrouwen. Nog in de top drie staat seks in het openbaar en seks met een vreemde. Opvallend: vooral mannen komen ervoor uit dat ze fantaseren. De helft van de vrouwen zegt dit niet te doen.

Het is trouwens niet omdat we er over nadenken, dat we het heft in eigen handen durven nemen. Ook al is een trio de meest voorkomende fantasie: slechts 10 procent heeft het al eens gedaan. Zo’n 27 procent staat er voor open.

Vuur aanwakkeren

Om een smeulend vuurtje weer aan te wakkeren tot vuurwerk, moet je als koppel dus nieuwe dingen blijven proberen. Wees open-minded, luister naar elkaars fantasieën en verras je partner tussen de lakens. Al is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend: slechts 9 procent probeert af en toe iets nieuw in bed.

Naast uit je seksuele comfortzone treden, zijn er nog een aantal andere dingen die je kan toepassen om de sleur te doorbreken. Er een weekendje tussenuit knijpen, is een populaire keuze. Net als elkaar vastpakken en op restaurant gaan. 5 procent plant vaste datenights in, 29 procent gaat nooit meer op date en de rest doet het sporadisch.

Last but not least zijn er ook koppels die samen porno kijken. Zo’n 35 procent heeft dit al gedaan. In één op de vier gevallen ging dat wel gepaard met enige ongemakkelijke tegenzin.

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers. ‘Love, Sex en Drama’, elke zondag van 19 tot 21 uur.

Lees ook:

Hoe jaloers ben jij in een relatie? Meer dan 1 op de 4 controleert stiekem berichten van de partner

Seks op de werkvloer: bijna 1 op de 4 heeft al gefantaseerd over een collega

Een op drie gehuwde koppels overwoog al eens een echtscheiding volgens Belgische studie