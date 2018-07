Hoe je seksleven verandert als je kinderen krijgt Redactie

18 juli 2018

15u57

Bron: Metro 2 Seks & Relaties Kinderen krijgen verandert alles, ook je seksleven. Je bent permanent moe, dat uitgezakte lichaam helpt ook al niet om je sexy te voelen en als je al zin zou hebben, moet je er nog een moment voor vinden als er altijd een kind in de buurt is. Al blijkt uit een onderzoek van matrassenfabrikant Leesa dat heel wat ouders daar eigenlijk niet zo’n probleem mee hebben.

De 1.000 Britten die ondervraagd werden voor de studie, vertelden bijna allemaal dat ze véél minder seks hadden na de geboorte van hun (eerste) kind. Voor het ouderschap hadden de koppels gemiddeld 19 keer seks per maand, daarna nog 10 keer. Het is dus niet zo dat er plotsklaps géén seks meer plaatsvindt, maar het het neemt wel drastisch af.

Heel verrassend is dat natuurlijk niet. Wat wel interessant is, is dat heel wat ouders het daar niet zo moeilijk mee hebben. 57% van de ondervraagde koppels vindt het jammer dat ze minder seks hebben. Maar 21% ziet er geen graten in en 22% vindt het zelfs beter om minder te vrijen. 46% geeft ook toe dat de kwaliteit van de seks gedaald is na het krijgen van kinderen, vooral dan door het gebrek aan slaap.

Libido

Kussen en vaginale en orale seks komen nog het minst voor nadat koppels ouders worden. Gek genoeg worden mannen wel nog even vaak gepijpt voor en na kinderen. Verder keek de studie ook of het libido van mannen en vrouwen verandert door het krijgen van kinderen. 61% van de vrouwen gaf aan minder zin in seks te hebben erna, slechts 30% van de mannen dacht daar hetzelfde over.

Last but not least wordt er na het krijgen van kinderen wel flink wat meer geknuffeld. Al leidt dat koppels gewoon minder dan daarvoor naar de slaapkamer. Een avondje Netflix & Chill wordt met kinderen écht een avondje bankhangen. Begrijpelijk als je weet dat kersverse ouders gemiddeld minder dan 5 uur per nacht slapen.

Tips

Voel jij je wel slecht over het feit dat je minder seks hebt met je partner nu er kinderen in huis zijn? Begin dan al eens met erover te praten met elkaar. De kans is groot dat de ander daar niet eens van op de hoogte is, en in het beste geval wil hij of zij ook wat vaker rampetampen zonder dat je dat wist.

Verder moet je als ouders vooral praktische afspraken maken om ervoor te zorgen dat je terug wat meer kunt vrijen met elkaar. Schakel bijvoorbeeld de grootouders één keer per week in zodat jullie nog eens een avond met twee alleen zijn. Of misschien slaapt je kind wel lang door en kun je in de vroege ochtend nog even jullie ding doen?

Belangrijk is ook dat dat je eraan blijft denken dat er betere tijden in zicht zijn. Kinderen worden groot en hoe ouder ze worden, hoe makkelijker jullie weer tijd voor elkaar kunnen vrijmaken. Of dat nu om te vrijen is of om te bankhangen. Aan jullie de keuze.

