Hoe je ouders je partnerkeuze beïnvloeden zonder dat je het doorhebt Timon Van Mechelen

12 februari 2018

12u45 1 Seks & Relaties Meer dan honderd jaar geleden ontwikkelde de Weense psychiater Sigmund Freud de theorie rond het oedipuscomplex, waarbij het kind een erotische binding ontwikkelt voor de ouder. Hedendaagse psychologen geloven – gelukkig maar – niet meer in dit concept, al hebben onze ouders toch een grotere invloed op onze partnerkeuze dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in de Journal Evolution and Human Behavior.

Voor de studie werd aan 769 heteroseksuele vrouwen en 149 homoseksuele mannen uit Tsjechië gevraagd om silhouetten te bekijken van naakte mannen met verschillende lichaamstypes. Vervolgens moesten ze het lichaamstype kiezen dat het meest overeenkomt met hun meest recente partner, hun droomman en hun vader (zoals ze hem herinneren uit hun kindertijd).

Vooral bij de heteroseksuele vrouwen waren er opvallend veel gelijkenissen tussen het gekozen lichaam van hun droompartner en dat van hun vader. Zelfs de dames met een dikkere papa, kozen ook vaak het vollere lichaam uit bij hun droomman. Hoe nauwer de band met de vader, hoe vaker de Tsjechische vrouwen hetzelfde lichaamstype uitkozen.

Bij de homoseksuele mannen was het effect kleiner: alleen zij met magere vaders, toonden een voorkeur voor een slanke partner. Zij met een gespierde vader, bleken daar niet vaker naar op zoek in hun droompartner. Ook de band met hun vader, speelde geen rol bij hen.

Dit is echter maar één voorbeeld, er zijn de afgelopen jaren nog heel wat andere onderzoeken gebeurd die bevestigen dat je ouders een invloed hebben op de mensen op wie je verliefd wordt. Zo bleek uit een studie uit 2013 die werd gepubliceerd in Journal of Research in Personality dat deelnemers met oudere ouders (moeders en vaders) zich vaker aangetrokken voelden tot oudere mannen en vrouwen. En daar stopt het niet. Uit andere onderzoeken blijkt dat de lengte, haar, oogkleur en zelfs lichaamsbeharing van onze partners vaak overeenkomt met die van onze ouders.

Instinctief gedracht

Over hoe dat komt, zijn er verschillende theorieën. Eén die vaak voorkomt is dat mensen, net zoals veel dieren, instinctief gedrag vertonen. Grondlegger van deze theorie is de Oostenrijkse zoöloog en ornitholoog Konrad Lorenz. Hij ontdekte dat jonge ganzen een kritische periode hebben, waarin ze het eerste wat op een bepaalde manier beweegt, als hun moeder gaan zien en achternalopen. Lorenz liet een groepje ganzen denken dat hij hun moeder was, wat ook daadwerkelijke werkte. Helemaal fascinerend is dat de ganzen nadien een band probeerden te krijgen met mannen die op hem leken. Uiteraard zijn wij mensen slimmer dan ganzen, maar het zou ergens kunnen verklaren waarom we ons aangetrokken voelen tot partners die op onze ouders lijken.

Toch stellen zowat alle onderzoekers dat al deze studies absoluut niet garanderen dat je uiteindelijk met iemand belandt die veel van je ouders wegheeft. Voornamelijk omdat alle studies zich focussen op uiterlijke kenmerken, terwijl dat uiteraard vaak niet het belangrijkste is bij de keuze van een partner. Dat homoseksuele mannen en vrouwen veel minder op mensen vallen die op hun ouders lijken, doet ten slotte ook vragen rijzen.