Hoe je met ‘love balls’ of vaginaballetjes je liefdesspieren traint en betere seks beleeft: “Geef jezelf dat extra duwtje richting hoogtepunt”

Seks & Relaties Sinds de lockdown kopen we met z’n allen meer seksspeeltjes. Maar vaginaballetjes of ‘love balls’ blijven nog onder de radar. Nochtans kan je er als vrouw je bekkenbodemspieren mee trainen en ook op andere manieren bezorgen ze je seksueel genot. Seksuologe Kaat Bollen is fan en legt uit hoe je ze gebruikt en waar je moet op letten. “Het resultaat? Betere seks voor jou en je partner.”

‘Love balls’, ‘geishaballetjes’, ‘lustkogels’, ‘ben-wa-ballen’. Google ‘vaginaballetjes’ en je merkt het al snel: er lijken net zo veel opties te zijn als er vibrators en dildo’s zijn. Grote balletjes, kleine balletjes, zware balletjes, lichte balletjes. Balletjes met een koord of zonder, balletjes die vibreren of met een afstandsbediening werken. Het aanbod is groot, en toch is het speeltje bij vrouwen nog helemaal niet zo bekend. Ter illustratie: als we op bol.com naar ‘vibrators’ zoeken, krijgen we meer dan 11.000 hits. Als we ‘vaginaballetjes’ zoeken, maar 513.

Verwaarloosde liefdesspieren

Nochtans kan je stellen dat het speeltje een nog een groter nut heeft dan een doorsnee vibrator. De meeste vaginaballetjes hebben immers als doel om je bekkenbodemspieren te trainen. En laten dat nu net je ‘liefdesspieren’ zijn, oftewel de spieren waarmee je als vrouw zowel jezelf als je partner meer genot tijdens de seks kan bezorgen. Denk aan het Chinese spreekwoord: ‘geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag, maar leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn hele leven’. In deze context luidt die: ‘gebruik een vibrator en je bezorgt jezelf een orgasme, maar gebruik vaginaballetjes en je bezorgt jezelf orgasmes voor de rest van je leven’.

Seksuologe Kaat Bollen hielp al verschillende van haar cliëntes de balletjes te ontdekken. “We trainen alle andere spieren in ons lijf, maar onze bekkenbodemspieren verwaarlozen we nog te veel. Terwijl ze zo belangrijk zijn voor een vrouw. Het zijn de spieren die ervoor zorgen dat je niet ongewenst urine verliest en klachten van incontinentie verminderen. En het zijn de spieren die penetratie aangenamer maken. Zeker voor vrouwen die al bevallen zijn van een kind, kan het een goed idee zijn om die spieren extra te trainen.”

Vrouwen die hun bekkenbodemspieren erg goed onder controle hebben, kunnen hun partner tijdens de penetratie zelfs een vaginale massage geven Seksuologe Kaat Bollen

Hoe je met je bekkenbodemspieren penetratie precies aangenamer maakt? Het zit ’m in inspanning en ontspanning. “Door je bekkenbodemspieren te gaan aanspannen, zit je vagina tijdens de penetratie strakker rondom de penis. Dat voelt erg fijn voor de man. Vrouwen die hun spieren erg goed onder controle hebben, kunnen hun partner zo zelfs een vaginale massage geven.” En je hebt er natuurlijk zelf ook baat bij. “Kom je als vrouw klaar, dan gaan je bekkenbodemspieren vanzelf samentrekken. Als je die goed getraind hebt, kan je jezelf voor je klaarkomt een extra duwtje richting hoogtepunt geven of jezelf met goed getimede samentrekkingen een intenser orgasme bezorgen.”

Keuzes, keuzes

Wil je je spieren trainen met de balletjes, dan geldt het motto: begin groots, niet klein. “Het principe is namelijk dat je een balletje inbrengt in je vagina en door je spieren samen te trekken probeert te vermijden dat het balletje er door de zwaartekracht weer uitvalt. En dat gaat natuurlijk makkelijker als je een groter en lichter balletje gebruikt”, zegt Bollen. Houd het balletje als beginneling ook niet te lang in je vagina, zegt de seksuologe. “Tien minuten volstaat. In de fitness start je ook niet met een halter van twintig kilo. Je moet je spieren aan de inspanning laten wennen en je wil ze vooral niet overbelasten.” Eens je een groter balletje er goed inhoudt, kan je op kleinere en zwaardere balletjes overstappen.

Wil je balletjes die je ook seksueel stimuleren, dan raadt Bollen balletjes aan die vibreren en liefst ook met een afstandsbediening werken. “Want gewone balletjes zullen je geen genot bezorgen. Een vagina is vanbinnen niet gevoelig aan aanraking, alleen aan druk. En zo’n balletje geeft niet genoeg druk. Een vibrerend balletje zal je dus hoogstwaarschijnlijk niet laten klaarkomen. Maar het kan wel een heel opwindend gevoel zijn om te weten dat het in je zit. Ons brein is nog altijd ons grootste seksuele orgaan. Een ander idee: ga naar de bioscoop of op wandel en laat je partner met de afstandsbediening bepalen wanneer het balletje trilt. Dat kan een heel opwindende manier van voorspel zijn.”

Nog een leuk experiment: laat een klein balletje in je vagina zitten terwijl je partner je penetreert Seksuologe Kaat Bollen

Een andere optie is een vaginaal balletje met binnenin een tweede balletje. Wanneer je beweegt, zal dat balletje binnenin ervoor zorgen dat het grotere balletje druk zet op je vaginawand. Opnieuw: daar zal je waarschijnlijk niet van klaarkomen. Maar het kan wel een extra stimulus zijn. Nog een leuk experiment kan zijn om een klein balletje in je vagina te laten zitten terwijl je partner je penetreert. Dat zorgt voor extra druk en dat kan zowel voor jou als je partner fijn zijn. “Het is dus wel belangrijk dat je voor jezelf uitmaakt wat je met zulke vaginaballetjes wil bereiken”, vult Bollen aan. “Wil je je spieren trainen, wil je een extra stimulus of wil je het voorspel met je partner opleuken: die factoren bepalen je keuze.”

Geen paniek

Krijg je de balletjes er achteraf wel weer uit? Yes, je belandt heus niet op spoed met het speeltje in je lijf. “Je kan balletjes kopen met een koordje aan, maar dat hoeft niet eens”, zegt Bollen. “Zo’n balletje kan in je vagina nergens heen en komt er door de zwaartekracht meestal heel makkelijk vanzelf uit. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je spieren ontspant en daar kan bij sommige vrouwen weleens het schoentje knellen. Ze gaan in paniek omdat het balletje er niet meteen uitkomt en gaan zich dan nog meer opspannen. Ontspan, neem een warm bad, zorg dat je vagina wat vochtig is en doe achteraf een paar squats in je badkamer. Dan valt het balletje er gegarandeerd vanzelf weer uit.”

Wanneer we Bollen om waarschuwingen of risico’s vragen, heeft ze dan ook niks toe te voegen. Behalve misschien: “gebruik een glijmiddel op waterbasis, als je dat nodig hebt. Zeker als je balletje van siliconen gemaakt is. Een glijmiddel op basis van siliconen kan de je speeltje aanvreten en zo wordt het poreuzer en vatbaarder voor bacteriën.” Na gebruik was je het balletje ook gewoon met water en hoogstens een speciale ‘toy cleaner’, geen zeep. Anders verstoor je de zuurtegraad van je vagina. En Bollen waarschuwt ook dat ‘love balls’ voor vrouwen met vaginisme of pijn bij het vrijen niet zo’n goed idee zijn. “Vaak hebben zulke vrouwen juist te goed getrainde spieren die onbewust samentrekken. Die spieren wil je niet nog sterker maken.”

