Hoe je de vonk in je relatie én seksleven houdt nadat je kinderen krijgt

Heb je het gevoel dat je seksleven wel een opkikkertje of misschien zelfs een raketlancering kan gebruiken sinds de komst van jullie pasgeborene? Geen zorgen, je bent heus niet de enige én er valt wel degelijk iets aan te doen.

Er is geen ontkomen aan: het krijgen van een baby zet je leven op z'n kop. Alles staat op een laag pitje - je werk, sociale contacten, een douche die langer dan drie minuten duurt en ja, ook je seksleven. Volgens een enquête van Family Lives geeft maar liefst 86 procent van de kersverse ouders aan minder vaak te vrijen nadat ze kinderen kregen, en 73 procent ziet zelfs een ware kentering in hun seksleven.

"Bij veel mensen worden alle inspanningen die ze normaal zouden doen om hun intieme relatie te onderhouden vergeten zodra hun wondertje geboren wordt", vertelt relatiecoach Carmel Jones. "En het gaat verder dan de slapeloze nachten en het bijhouden over wie er meer luiers vervangt. Er ontstaat een gebrek aan liefde en aandacht voor de ander als er een kind is dat alle aandacht en liefde opeist waardoor de relatie vaak in een dal terechtkomt."

Profiteer van elke seconde

Maar hoe hou je je relatie en seksleven dan levend en wel? Als je al een tijdje niet meer intiem bent geweest met je partner, zijn sexy lingerie of de poses uit de Kamasutra waarschijnlijk de laatste dingen waar je hoofd naar staat. Maar geen nood: je hoeft niet van een seksleven onder het vriespunt naar een en al passie over te gaan. Volgens relatiecoach Jonathan Bennet kunnen alle kleine beetjes helpen. "Geniet op elk moment dat je kan van een beetje us-time. Een kind opvoeden vraagt erg veel tijd en energie. Profiteer daarom van elke seconde die je samen bent. Denk aan het nippen van jullie ochtendlijke kopje koffie of een snelle knuffel voor het avondeten."

Jones is het eens met Bennet dat het niet alleen om seks draait. "Neem de tijd om samen te zijn en wees creatief", zegt ze. "Kijk samen een film of een nieuwe Netflixserie als de kinderen slapen of sta enkele minuutjes vroeger op om samen jullie kopje koffie te drinken en even bij te praten, ook als jullie uitgeput zijn." Bennet stelt ook voor om romantiek en seks in te plannen in jullie agenda. "Erg spontaan is het niet, maar met kinderen in de buurt móet je tijd inplannen voor knuffels, intimiteit en seks."

Want het kan misschien al een tijdje geleden zijn, vrijen blijft een van de beste manieren om je meer te verbinden met je partner en van elkaar te genieten volgens familie- en relatiepsychotherapeute Fran Walfish, die veel koppels helpt het vuur in het seksleven van kersverse ouders op te laaien. "De komst van een kind, zeker bij de geboorte van een eerste baby, brengt extra stress met zich mee. Veel ouders lijken dan helemaal in beslag genomen door hun kind en geven het al hun energie en aandacht waardoor hun partner zich afvraagt: 'Waar pas ik in dit verhaal?' Als een van de partners zich niet bewust is van die verschuiving, kan dit voor een barst in hun relatie zorgen. Vaak is het verminderde seksleven dan een resultaat van een slechte communicatie waardoor het paar nog meer uit elkaar wordt gedreven. Toch is seks een van de belangrijkste manieren om connectie te maken en te houden met je partner."

Een betrouwbare babysit

Heb je moeite om momenten te vinden voor jullie alleen? Dan vind je het best zo snel mogelijk een goede oppas. "Zoek een flexibele, betrouwbare babysitter. Als je niet op familieleden hoeft te rekenen of niet altijd op het laatste moment op zoek moet gaan naar een oppas, zal je heel wat meer tijd creëren om met elkaar door te brengen. En door regelmatig een datenight in te lassen ben je verplicht om op dat moment tijd voor elkaar te maken én het doet jullie weer beseffen hoe jullie relatie was voordat er kinderen in het spel waren", aldus Bennet.

Maar weet ook dat het normaal is dat je je zorgen maakt over wanneer je tussen de lakens kan kruipen als er om de haverklap een kind aan de deur kan staan. Als er geen goede babysitter beschikbaar is - maak daar dan zo snel mogelijk werk van - stelt Walfish voor om kinderen vanaf zeven jaar alleen naar een video te laten kijken of ze alleen laten spelen in hun kamer terwijl jullie in jullie eigen (afgesloten!) kamer zijn.

En hoewel de mogelijkheden om daadwerkelijk meer seks te hebben er vaak niet zoveel zijn, kan je door de dag heen de vonk wat aanwakkeren door romantische of pikante sms'jes en e-mails naar elkaar te sturen. Probeer ook op andere momenten van elkaar te genieten zoals tijdens een gezamenlijke douche of een bad bij kaarslicht.

"Ik hou van je"

Daarnaast wijst Jones op het belang van communicatie. "Laat je partner zien dat je hem of haar waardeert, ook al heb er niet zoveel tijd voor als vroeger. Een gewone "Ik hou van je" kan al wonderen doen. De dingen die zoveel betekenden aan het begin van jullie relatie, vooraleer er kinderen en andere afleidingen waren, moeten levend gehouden worden. Toon dat je houdt van je partner, je aangetrokken voelt en graag in zijn of haar gezelschap vertoeft. Zo voelt je wederhelft zich geliefd, gerespecteerd en bewonderd waardoor er een positieve vibe in huis heerst. Ook je kind plukt er de vruchten van als het in een liefdevolle omgeving kan opgroeien."

Tot slot heeft Walfish nog een advies: "Stop al je zorgen in een doos, sluit die doos en verban ze uit de slaapkamer. Bergen wasgoed, slordige speelkamers en huiswerkopdrachten zullen nog altijd aanwezig zijn als je naar buiten stapt, maar je kan er een pak makkelijker mee omgaan als je even je rol als ouder aan de kant hebt geschoven en je relatie wat va va voom gegeven hebt."