Hoe je celeb crush jou aan een écht lief kan helpen Liesbeth De Corte

09 oktober 2018

18u13

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties I edereen heeft er wel eentje, een fictionele crush. Een acteur, muzikant of personage uit een boek, film of serie waarbij je spontaan in zwijm valt. Namen die bij ons op de redactie spontaan gevallen zijn: John Snow uit Game of Thrones, Chuck Bass uit Gossip Girl, Jamie Dornan, Gerard Butler en Ron Weasley uit Harry Potter (ja, echt). Maar wist je dat deze celeb crush jou ook kan helpen in de zoektocht naar een wederhelft van vlees en bloed?

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik krijg het spontaan warm als ik aan mijn celebrity crush denk. Dat lijkt me ook niet meer dan normaal. Deze mannen - of vrouwen - zijn zorgvuldig uitgekozen om hun charmes te laten botvieren op het kleine scherm.

"Ik denk dat de meesten wel een boontje hebben voor een of andere bekendheid", zegt ook Terri Orbuch, een Amerikaanse relatie-expert die ook 'The Love Doctor' genoemd wordt. "Dat is doodnormaal en wil niet zeggen dat je ongelukkig bent met je relatie", stelt ze meteen gerust.

Bad boys

Meer zelfs. Orbuch beweert dat jouw crush veel kan verklappen over jezelf en naar wat je eigenlijk op zoek bent in een relatie. Haar collega en psycholoog Karin Anderson Abrell deelt die mening. "Alle relaties vormen een soort spiegel", meent ze. De volgende keer dat de vlinders in je buik wild tekeer gaan, is het tijd voor een kleine analyse. Om wat voor een type gaat het hier? Is het een grappige, lieve nerd of eerder een stoere bad boy? Series en films hebben al eens de neiging om stereotype personages te gebruiken, maar het bepalen van 'jouw type' kan ophelderen waartoe jij je onbewust aangetrokken voelt.

"Veel vrouwen waarmee ik praat voelen zich aangetrokken door een bad boy", legt Orbuch nog uit. "Soms is dat een teken dat ze nog niet klaar zijn voor een echte relatie, ook al denken ze dat dat wel het geval is. In werkelijkheid geven ze de voorkeur aan een romance die tof en casual is, of soms zijn ze hun job of de alledaagse sleur wat beu en verlangen ze naar wat 'afleiding'."

Stap 1 en 2

Soit, of je nu op een bad boy valt of niet, een korte analyse van je crush kan bepalen op welke karaktertrekken je valt. Is het om zijn of haar gevoel voor humor? Heeft de man in kwestie de neiging om zijn liefdesinteresse voortdurend in bescherming te nemen? Of gaat het om een schattige, slimme en zorgzame girl next door? Het bepalen van deze eigenschappen is de eerste, belangrijke stap.

Als tweede stap schrijf je neer welke karaktertrekken je potentiële partner moet hebben. Het gaat hier niet om wat je wilt, maar waar je nood aan hebt. Chaotische flierefluiters voelen zich bijvoorbeeld automatisch aangetrokken tot iemand wiens levensmotto 'Go with the flow' is, maar in werkelijkheid vormen ze een betere match met een verantwoordelijk type dat z'n zaakjes op orde heeft.

Het enige wat je dan nog rest is de twee lijsten vergelijken. Wie weet zijn er een aantal zaken die overeen komen. En anders zet het je meteen met de voeten op de grond: een crush kan nog zo verleidelijk lijken, in het echte leven zou hij of zij je niet gelukkig maken.

Obruch en Abrell benadrukken tot slot nog dat zo'n analyse van je bekende vlam allemaal leuk en wel is, maar het is niet de bedoeling dat jij je er te hard in verdiept. "Als het je belemmert om mensen in het echte leven te ontmoeten, kan het gevaarlijk worden", zegt het duo nog.