Hoe jaloers ben jij in een relatie? Meer dan 1 op de 4 controleert stiekem berichten van de partner Liesbeth De Corte

13 september 2020

13u57 0 Seks & Relaties Niemand is graag jaloers. Toch zijn we er niet immuun voor: 14,6 procent van de Vlamingen ziet zichzelf als jaloers. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het nieuwe radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

‘Waarom like je haar foto’s altijd?’ Of: ‘Ga je nu wééral afspreken met je ex?’ Af en toe steekt het groene monster de kop op in relaties. Dat heeft een nieuwe rondvraag bij 1.000 Vlamingen aangetoond. 14,6 procent ziet zichzelf als jaloers, 7,7 procent geeft toe dat hij of zij erg vaak jaloers is op de partner.

De redenen kunnen al eens verschillen, maar vaak liggen twijfels aan de basis. Veel mannen en vrouwen hebben schrik om hun partner te verliezen. Verder voelen mensen zich ook onzeker omdat hun vertrouwen in het verleden al eens geschaad is.

Vooral omgaan met de ex, flirten met anderen en babbelen over de ex zijn zaken die kwaad bloed zetten. Nog andere voorbeelden: close zijn met iemand anders, kijken naar andere mooie mannen of vrouwen en complimentjes uitdelen aan anderen.

Bijna één op de vijf vindt zijn partner overdreven jaloers Cijfers uit het onderzoek van iVox.

Nog volgens het onderzoek kan niet iedereen even goed overweg met afgunst. 5 procent kreeg al eens te horen dat ze minder jaloers moeten zijn. Bijna één op de vijf vindt zijn partner overdreven jaloers. Opvallend: mannen vinden dit veel meer dan vrouwen. 12 procent heeft al relatie achter de rug die kapotgegaan is aan jaloersheid. Bij jongeren stijgt dat percentage zelfs naar 18.7 procent.

Dubbel gevoel

Hoe kijken we naar jaloerse mensen? Gek genoeg: zowel positief als negatief. Twee op de drie hebben een afkeer van jaloerse mensen, maar tegelijkertijd vindt de helft dat jaloers zijn teken is dat je om iemand geeft. De helft voelt zich gevleid als de partner jaloers is, 43 procent vindt dat schattig.

De meerderheid (64,9 procent) vindt een beetje jaloezie gezond. Een kleinere groep (22 procent) zegt dat koppels die nooit jaloers zijn geen goede relatie hebben.

Hoe uit zich dat?

De ene wordt stiller wanneer ie zich jaloers voelt (21,9 procent), anderen gaan net de confrontatie aan (12 procent). Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder en controleren stiekem de berichten van de partner. 28,4 procent heeft dat al gedaan : 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen. Helemaal straf is het dat slechts een kleine minderheid dat niet te ver vindt gaan (12,9 procent).

Dat stiekeme gedoe gaat trouwens niet altijd onopgemerkt voorbij. Eén op de vijf heeft al eens z’n partner betrapt terwijl die in zijn of haar smartphone zat te snoopen. Enkele uitzonderingen gaan nog een stap verder en volgen hun partner in het geniep (4 procent).

Communiceren

Kortom, jaloezie is misschien een groen monster, maar geen gek beestje. Het leeft bij veel koppels. Hoe ze ermee omgaan, is daarom des te belangrijker. De meesten proberen het te relativeren en er open over te communiceren. En dat lukt aardig: de helft zegt dat ze praten bij jaloezie, maar niet voor iedereen draait dat even goed uit. Bij 16 procent eindigt zo’n gesprek meestal in ruzie.

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers, samen met seksuologe en psychologe Chloé De Bie. ‘Love, Sex en Drama’, elke zondag van 19 tot 21 uur.