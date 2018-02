Hoe groot is de kans dat jullie voor altijd bij elkaar blijven? Dit zijn de vijf grootste valkuilen Charlotte Dierckx

14 februari 2018

08u31 0 Seks & Relaties Met valentijn staat alles in het teken van jullie eeuwige liefde. Maar bestaat dat eigenlijk wel, een happily ever after? In de Universiteit van Vlaanderen, een initiatief van de VRT en Knack, geeft professor in de sociologie Dimitri Mortelmans aan de hand van 5 factoren antwoord op de vraag.

In 1830 kozen amper vier koppels voor een echtscheiding, een aantal dat doorheen de jaren al gauw opliep tot een zevenhonderdtal in 1900 en ruim 10.000 à 14.000 in de jaren 70. De cijfers rijzen al helemaal de pan uit in 2010 met bijna 28.000 scheidingen op de teller.

Een maatschappelijk fenomeen dat professor Mortelmans in eerste instantie verklaart door een verandering van waarden. Niet alleen laten we ons niet langer beïnvloeden door de kerk, ook geloven we niet meer in 'tot de dood ons scheidt'. Anderzijds zijn we doorheen de jaren ook sterk geïndividualiseerd, wat maakt dat we onze relaties met een kritische blik zijn gaan bekijken en we onszelf tegenwoordig de vraag stellen of we er als individu wel genoeg uithalen. Wanneer dat niet het geval is, gaan we gewoon op zoek naar een volgende partner. Waarom tenslotte blijven ploeteren, als een toenemende versoepeling van wetgeving het steeds makkelijker maakt om te scheiden?

Nu blijft natuurlijk de vraag, wat bepaalt dan of jullie voor altijd bij elkaar zullen blijven of niet? Het antwoord daarop schetst professor Mortelmans op basis van vijf mogelijke scheidingsriscio's.

Leeftijd

Hoe jonger je trouwt, hoe groter de kans dat je uit elkaar gaat. Dat komt omdat je op jonge leeftijd een 'datingperiode' nodig hebt waarin je - door met verschillende partners samen te zijn - leert wat je in een partner zoekt. Hoe jonger je in het huwelijksbootje stapt, hoe minder je geprobeerd hebt. De kans op een slechte match neemt toe met een groter risico op scheiden als gevolg. Ook het leeftijdsverschil speelt een rol, dat is beter niet te groot. Als er toch een verschil is, dan is de man beter ouder dan de vrouw.

Ouders

Als je ouders gescheiden zijn, heb je zelf een grotere kans dat jou hetzelfde overkomt. Dat lijkt vreemd, maar er zijn een aantal logische verklaringen waarom de breuk van je ouders invloed heeft op je eigen scheidingskans. Een eerste reden is het stressargument: een kind dat in zijn jeugd een scheiding meemaakt, kent veel stress. Als reactie daarop betreden jongeren uit een gescheiden gezin sneller de partnermarkt, of ze daten minder lang, om het huis zo snel mogelijk te verlaten. Hetzelfde geldt voor kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen met financiële problemen. Een laatste factor is de opvoeding. Kinderen van alleenstaande ouders leren niet hoe twee mensen het na een ruzie weer goedmaken, waardoor het hun op latere leeftijd aan strategieën ontbreekt om hun huwelijk te redden bij ruzie.

Gelijkenis

Hoewel we vaak te horen krijgen dat tegenpolen elkaar aantrekken, blijkt in realiteit niets minder waar. Stabiele relaties ontstaan wanneer twee mensen veel op elkaar lijken. Zo zijn onder ander het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van belang.

Vrouwen

Sinds de emancipatie van de vrouw en de komst van een eigen inkomen, zitten werkende vrouwen niet langer financieel gevangen in huwelijken. Toen uitte zich dat in een toenemend aantal echtscheidingen (en was een niet-werkende vrouw dus een beschermende factor), maar nu ons welvaartsniveau is aangepast aan een tweeverdienersmodel is het omgekeerde van toepassing. Daar waar vroeger een werkende vrouw een risico vormde voor het huwelijk, betekent maar één werkende partner dezer dagen financiële stress.

Samenwonen

Ook koppels die samenwonen voor het huwelijk lopen een hoger risico op een echtscheiding. In die zin dat jonge koppels samenwonen vaak zien als een 'testhuwelijk'. Maar wie dan al niet zeker is van de relatie, mag ervan uitgaan dat dat buikgevoel zich hoogstwaarschijnlijk zal bevestigen zodra jullie elkaar het ja-woord hebben gegeven. Ook samenwonen zonder trouwen biedt geen garantie op een relatie die blijft standhouden. Integendeel, de kans dat jullie uit elkaar gaan is nog groter wanneer jullie niet trouwen, omdat samenwonenden nog meer individualistisch denken dan gehuwden.