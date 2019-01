Hoe geraak je over iemand waar je eigenlijk nooit mee samen was? Margo Verhasselt

24 januari 2019

15u02

Seks & Relaties The one that got away. Er werden al heel wat liedjes over geschreven en haast iedereen heeft wel iemand aan wie hij spontaan moet denken, als het fenomeen aangehaald wordt. Over een ex geraken kan al moeilijk genoeg zijn, maar over iemand waarmee je nooit écht een relatie had? Dat is hard en verwarrend.

“De reden waarom onze hersenen het moeilijk hebben om dit type relatie los te laten, is omdat ze eigenlijk het verschil tussen de werkelijkheid en fictie niet goed kunnen onderscheiden”, legt relatie-expert Kathryn Mitchem uit. “Als je je al uren of dagenlang een leven met deze persoon voorstelt en die relatie dan plots eindigt, dan registreren je hersenen hetzelfde type ‘verlies’ als bij een echte relatiebreuk.”

“Ik kan mensen alleen maar aanraden om deze persoon eens echt mee op date te nemen”, zegt datingexpert Stef Safran. Hij meent dan ook dat de eerste stap bekijken is of de onbeantwoorde gevoelens ook écht onbeantwoord zullen blijven. Je moet nagaan hoe zij zich voelen. Als ze niet geïnteresseerd zijn, heb je een definitief antwoord en kan je beginnen aan het proces om over hen te raken.

Stel jezelf de vraag waarom je interesse hebt in deze persoon

En daar begin je zo mee: ga na waarom je jezelf dit eigenlijk aandoet. Als je echt sterke gevoelens voor iemand hebt en jezelf voortdurend aan het pijnigen bent, kan het interessant zijn om even op een rijtje te zetten waarom je dat juist doet.

“Soms onderhouden we relaties die overlopen van drama, waar we eigenlijk niets aan hebben gewoon, omdat we zelf geloven dat er niets anders opzit”, legt Jeffrey Sumber, therapeut, uit. “Als je nog maar ergens gelooft dat je niet beter verdient, dan ga je er ook automatisch van uit dat dit het type relatie is dat bij jou past.”

Ben je ongelukkig omdat je interesse hebt in iemand die eigenlijk geen interesse in jou toont? Herinner jezelf eraan dat je beter verdient en dat het tijd is om verder te gaan met je leven.

Denk na over wat je echt wil

Eens je beseft dat je effectief beter verdient, moet je voor jezelf op een rijtje zetten wat je echt wil. Waarom voel je je aangetrokken tot deze persoon? Als deze persoon weinig interesse in jou toont, denk dan na over welke karaktereigenschappen jij bij hen aantrekkelijk vindt en hou die in je achterhoofd wanneer je oplijst wat je zoekt in een relatie.

“Single zijn is soms moeilijk, maar iedereen zou af en toe een periode alleen moeten zijn in hun volwassen leven", stelt psycholoog dr. Nikki Martinez. “Op dat moment kan je afstand nemen en voor jezelf uitmaken wat je in je leven wil. Leer jezelf kennen als persoon en bekijk wat je echt wil in de toekomst.”

Onthou dat er opties zijn

Ten slotte: er zwemmen nog heel wat andere visjes in de zee. Het is niet omdat deze persoon je niet wil dat de wereld stopt en je voor altijd alleen achterblijft. “In een wereld met 7 miljard mensen, is het soms verwonderlijk hoe lang we onszelf ervan overtuigen dat we alleen gaan eindigen”, zegt Sumber.