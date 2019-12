Hoe gendernormen invloed hebben op de houding tegenover holebi’s wereldwijd TVM

27 december 2019

07u55 0 Seks & Relaties Holebi’s botsen wereldwijd nog vaak op kleine en minder kleine vooroordelen en discriminatie. Om beter te begrijpen waarom dit nog steeds gebeurt, hebben onderzoekers van de New York University getest hoe de heersende gendernormen in 23 Westerse en niet-Westerse landen invloed hebben op de houding tegenover homoseksuele mannen en vrouwen.

Hoewel gendernormen per cultuur en land verschillen, zijn er bepaalde wereldwijde overeenkomsten in de verwachtingen ten opzichte van mannen en vrouwen in de maatschappij. Zo worden mannen over het algemeen aangemoedigd om stoer, sterk, autonoom en hard te zijn. Ze moeten zich “vermannen” en tonen beter geen gevoelens. Van vrouwen wordt dan weer zachtheid verwacht, zij horen zich lief, zorgend en relationeel op te stellen.

De onderzoekers van de New York University ontdekten dat holebi’s wereldwijd specifiek te maken krijgen met vooroordelen en discriminatie omdat ze vaker niet voldoen aan dat typische man-vrouw beeld dat heerst in de maatschappij. Afgaande op de stereotiepen doorbreken zij vaker die gendernormen, denk bijvoorbeeld aan homomannen die make-up dragen en/of modebewust zijn en lesbische vrouwen die een kort gelkapsel hebben en minder over gevoelens praten, en dat zorgt ervoor dat ze afgestraft worden.

In tegenstelling tot de meeste andere onderzoeken rond dit onderwerp, werd de houding tegenover homomannen en lesbische vrouwen voor deze studie apart bestudeerd. Zo ontdekte het team dat homoseksuele mannen consistent in alle landen negatiever worden beoordeeld. Naar een specifieke reden werd hier niet gepeild, maar eerdere studies gaven al aan dat grotere aanwezigheid (of zichtbaarheid) van homomannen in de media, de geschiedenis, de politiek en de samenleving een rol speelt.

Heteromannen negatiever

Uit eerdere onderzoeken bleek overigens ook dat heteromannen meer belang hechten aan gender en seksuele identiteit dan vrouwen, waardoor zij over het algemeen een negatievere houding hebben tegenover holebi’s. Omdat ze de neiging hebben, ook weer aangemoedigd binnen onze maatschappij, om hun eigen mannelijkheid te bewijzen, hebben ze het vaker moeilijk met homo’s dan met lesbiennes. Zeker met homo’s die meer kenmerken vertonen die traditioneel bij de vrouwelijke genderrol horen. Lesbiennes vinden ze bovendien ook vaak seksueel opwindend, wat nog een rol speelt in hun mildere houding er tegenover.

Een opvallende bevinding uit het onderzoek van de New York University is dat (slechts) in 3 landen: China, Indië en Zuid-Korea, het verband tussen gendernormen en de houding tegenover holebi’s ontbreekt of zelfs omgekeerd is. In Zuid-Korea was er geen associatie, terwijl de mensen die het meest belang hechten aan gendernormen in China en Indië net het meest positief stonden ten opzichte van holebi’s. In Japan werd er enkel een klein verband vastgesteld tussen gendernormen en de attitude tegenover homo’s, niet ten opzichte van lesbiennes.

Hoofdonderzoeker Maria Laura Bettinsoli besluit nog met te zeggen dat sommige landen absoluut toleranter zijn tegenover homo’s dan anderen, maar dat een discriminerende attitude overal voorkomt. De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in Social Psychological and Personality Science.