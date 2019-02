Hoe ga je om met twijfels in een relatie? MV

20 februari 2019

08u03

Bron: well+good 0 Seks & Relaties Ah, de liefde. Ze kan zo mooi zijn. Alles lijkt rozengeur en maneschijn tot de boel plots omslaat en je alleen nog maar ruzie hebt over kleine, stomme dingen. De schuldige: twijfels. Een onbeantwoorde sms of een ietwat dubbelzinnige opmerking is vaak al genoeg om de gemoederen te doen omslaan.

Ben je zelf een eeuwige twijfelaar? Dan weet je dat twijfels en onzekerheden zo nu en dan voor heel wat problemen kunnen zorgen. Meestal zit het probleem ook gewoon tussen je twee oren. Al kan het wel een echte domper op je relatie zijn. Gleukkig is er een manier om ermee om te gaan.

Zo los je het op

1. Zoek uit wat je echt wil

Vaak hebben twijfels binnen een relatie niet veel met je partner te maken maar wel veel met jou. Wake-up call: je weet waarschijnlijk gewoon niet wat je wil. Neem de tijd om even op een rijtje te zetten wat je doelen zijn voor deze relatie. Experts raden aan om een dagboek bij te houden, te gaan mediteren, een therapeut te zien of gewoonweg een hobby te zoeken die je een uitlaatklep bezorgt.

2. Besef dat twijfels een patroon hebben

Komen twijfels en onzekerheden in elk van je relaties terug? Dan is het belangrijk dat je op zoek gaat naar de oorzaak van het probleem. Twijfel kent vaak een patroon, zoek uit waarom jij steeds opnieuw onzeker wordt over bepaalde zaken.

Vaak heeft het met een volledig andere onderliggende oorzaak te maken. Het gevoel dat je de controle verliest, de angst dat je gekwetst of afgewezen gaat worden ...

3. Heb een goed gesprek met je partner

Valt er geen patroon te bespeuren? Dan kan het zijn dat het gewoon je gevoel is dat beweert dat er iets niet pluis is. In dat geval kan je best zo goed en open mogelijk communiceren met je liefste. Vaak hebben de twijfels met onzekerheden te maken en heb je bevestiging nodig. Het kan zelfs zijn dat je partner gelijkaardige gevoelens heeft.

Ga rond de tafel zitten en bespreek wat er jou dwars zit en waarom. Leg uit wat jouw doelen zijn voor de toekomst en vraag ook wat jouw partner voor ogen heeft.

