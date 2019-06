Hoe een sekspauze je relatie kan verbeteren Nele Annemans

03 juni 2019

12u51

Bron: Wienerin 0 Seks & Relaties Elk koppel herkent het wel, als je jaar en dag lief en leed deelt durft je seksleven weleens in het slop te raken. En het klinkt misschien een erg tegenstrijdig, maar een sekspauze inlassen kan je relatie dan op lange termijn een enorme boost geven.

Als je seksleven uitdooft, denken veel koppels aan de meest voor de hand liggende oplossing: de daad zelf. Ze denken na over nieuwe standjes of over welke speeltjes hun seksleven kan opfleuren. Maar dat een kleine pauze net zoveel voordelen kan hebben, daar denken de meesten niet aan. Want waarom zou je? Seks is goed voor je gezondheid, het ontspant je, verbindt je met je partner en zorgt vooral voor veel plezier. Toch zou een bewuste sekspauze inlassen op lange termijn je relatie enorm kunnen verbeteren.

Sexpauzes gaan in tegen onze intuïtie

Singles die even een datapauze willen inlassen, begrijpen we allemaal. In een relatie even bewust niet vrijen met elkaar gaat daarentegen lijnrecht in tegen onze intuïtie. Een verlaagde seksuele lust komt immers al van nature voor bij veel koppels. Uit onderzoek van de Archives of Sexual Behavior blijkt bijvoorbeeld dat de seksuele bevrediging bij koppels al na een jaar verslechtert.

Maar in plaats van je je hierover zorgen te maken, kan een pauze inlassen net goed zijn. Bewuste onthouding zorgt er namelijk voor dat je je bewust wordt van de dingen die naast het seksuele daad gebeuren. Met andere woorden, de intimiteit tussen twee partners wordt vergroot en na de pauze wordt de seks vaak nog beter.

Nieuwe manieren van intimiteit

Als je zo vaak seks kan hebben als je wil, kan vrijen immers een routine worden. Neem je er daarentegen een tijdje afstand van, dan kan de aantrekkingskracht opnieuw opleven en kunnen andere manieren van intimiteit ontdekt worden. Zo leer je elkaar én elkaars fantasieën nog beter kennen en kunnen andere liefdesdaden nog intenser aanvoelen. Bovendien zorgt het voor minder druk om te presteren. Jullie hoeven immers niet meer te streven naar een orgasme.

Hoe een sekspauze werkt

Ten eerste: er zijn geen regels. Het gaat er niet over om drie maanden niet te vrijen, wel om je eigen richtlijnen te vinden. Je kan je wel houden aan deze vuistregel: verdrievoudig de tijd die er normaal tussen twee vrijpartijen zit. Als je gemiddeld een keer per week seks hebt, las je dus een pauze in van drie weken. Het allerbelangrijkste is om de regels samen te bepalen. Kan je nog altijd samen douchen? Is masturbatie toegestaan of verboden in deze periode? En uiteraard: wanneer hebben jullie opnieuw seks? Zodra jullie de regels vastgesteld hebben kan het experiment beginnen. Veel succes!

