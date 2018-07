Hoe een orgasme faken je seksleven kan 'verneuken' TVM

20 juli 2018

15u40

Bron: The Guardian/Cosmopolitan 2 Seks & Relaties Uit een nieuwe studie van de Brigham Young University blijkt dat een kwart van de mannen denkt dat hun vriendinnen vaker klaarkomen dan ze eigenlijk doen. Helaas kan regelmatig een orgasme faken heel wat negatieve gevolgen hebben op je seksleven.

Om het ego van hun partner te strelen, uit onzekerheid of om de daad snel(ler) af te handelen faken vrouwen al eens een orgasme. Dat is niet nieuw, alleen zijn veel mannen er toch niet bewust van. Uit een studie bij 1.683 heteroseksuele pasgetrouwde koppels, gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine, ontdekten onderzoekers van de Brigham Young University in de Verenigde Staten dat 43% van de mannen “verkeerd waarnemen” hoe hun vrouw seks ervaart. 87% van de ondervraagde mannen vertelde altijd klaar te komen tijdens het vrijen, bij vrouwen is dat 49%. Alleen dacht 25% van de heren dan hun vrouw een stuk vaker tot een hoogtepunt komt.

Uit een eerdere studie door Journal of Sexual Archives, waarvoor 481 heteroseksuele vrouwen werden ondervraagd die seksueel actief zijn maar geen relatie hebben, kwamen vier motieven naar voor waarom vrouwen een orgasme faken:

1. Om de man niet te kwetsen

2. Uit onzekerheid en angst

3. Om het ‘karweitje’ sneller af te handelen

4. Om de eigen opwinding te stimuleren

Volgens Kate Moyle, een seks- en relatietherapeut, ligt het probleem bij een orgasme faken dat je misschien de nood begint te voelen om dat te blijven doen, waardoor communiceren over wat goed en wat net niet goed voelt tussen de lakens moeilijk wordt. “De vrouw denkt dan ‘ik kan hem niet vertellen dat ik geen orgasme bereikt heb, hij moet iets anders proberen’, terwijl hij denkt dat zij een goede tijd beleeft en dat hij goed bezig is,” aldus Moyle aan The Guardian.

De nieuwe studie ontdekte ook dat 17% van de ondervraagde mannen, het genot en plezier van hun vrouw tijdens de seks onderschat. Dat heeft volgens Moyle gedeeltelijk te maken met een gebrek aan educatie. “In pornofilms komen vrouwen altijd heel duidelijk en luid klaar, terwijl dat helemaal niet altijd echt zo is. Als je vrouw aan het klaarkomen is, maar dat niet zo uit als in pornofilms, kan dat mannen verward maken en hen het gevoel geven dat ze er niet zo hard van geniet.”

Open communicatie van in het begin is ideaal, vertelt zij. Maar wat als je al een paar maanden of jaren samen bent? “Het beste moment om over seks te praten is wanneer je geen seks hebt. Pak het gesprek positief aan, eerder dan kritisch. Zeg iets als ‘ik zou graag samen eens iets anders proberen’, in plaats van ‘wanneer we seks hebben, wil ik niet dat je dit nog doet’. Het zal jullie seksleven en relatie enorm verbeteren.”

Voordelen

Toch zijn er niet alleen maar nadelen verbonden aan een orgasme faken. Door te doen alsof, komen vrouwen soms net wél klaar. Het concept heet ‘verhoogde opgewondenheid’ en is gebaseerd op de theorie dat als je doet alsof iets gebeurt, het soms ook echt gebeurt. “Sneller ademen, kreunen, de lakens vastgrijpen, hijgen – het is logisch dat je daar ook zelf opgewonden van raakt,” aldus Tracey Cox, seks-expert van erotiekketen Love Honey aan Cosmopolitan. “En wie weet kom je er inderdaad nog echt door klaar ook.”