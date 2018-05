Hoe deze korte meditatieoefening je seksleven kan verbeteren TVM

07 mei 2018

14u44

Bron: Tonic Vice 0 Seks & Relaties Hoewel mediteren door de goegemeente vaak afgedaan wordt als iets zweverigs, heeft het tal van voordelen. Het vermindert stress, helpt ontspannen, verbetert de focus, je slaapt er beter door én het kan ook je seksleven een boost geven. Zelfs 5 minuten per dag mediteren zou al een enorme impact hebben.

Uit een recente studie waarvoor 450 vrouwen ondervraagd werden, bleek dat wie regelmatig mediteert meer tevreden is over haar seksleven. “Op een oppervlakkig niveau, helpt meditatie met afleiding,” vertelt Lori Brotto, professor in de gynaecologie aan de universiteit van Columbia en coauteur van de studie. “Het is geweten dat mensen over het algemeen heel snel afgeleid zijn, en dat is tijdens een potje seks niet anders. In tegendeel. Meditatie kan helpen om te genieten in het hier en nu.” Met andere woorden kan meditatie ervoor zorgen dat je de zorgen om je heen vergeet, waardoor je alle aandacht op je partner en jezelf kan vestigen.

Synchroniseren van lichaam en geest

Wat je in principe doet, is je lichaam en geest synchroniseren. Want hoewel je lichaam tijdens de seks dan wel ontspannen kan zijn, is je geest dat vaak niet. Hoe vaker je mediteert, hoe meer de twee in dezelfde ‘staat’ zullen komen. Zo kun je zowel fysiek als mentaal even opgewonden geraken, en uit verschillende onderzoeken blijkt dat je daardoor een intenser orgasme bereikt en meer geniet tijdens de seks zelf.

De volgende oefening die zo’n 5 minuten duurt en je best zo'n 3 keer per week uitvoert, helpt je om bewust te worden van wat je lichaam voelt. Zo zal je genot, seksueel of niet, intenser ervaren. Je kunt alleen of met je partner aan de slag gaan.

De oefening

1. Vind een rustige plek in huis waar je niet gestoord kan worden. Omring jezelf met kussens, dekens – eender wat je een comfortabel gevoel geeft. Enkele druppels essentiële olie en een aroma diffuser kunnen helpen om je te ontspannen. Net als muziek.

2. Sluit je ogen en observeer de omgeving. Wat ruik je, wat hoor je, hoe voelen je kleren aan tegen je huid. Probeer deze sensaties niet als goed of slecht te beoordelen, of je ze nu aangenaam vindt of niet. Probeer gewoon bewust te worden van hoe het voelt om in deze ruimte aanwezig te zijn.

3. Observeer je ademhaling. Hoe reageert je lichaam wanneer je in en uit ademt?

4. Probeer je vervolgens bewust te worden van je lichaam. Ook nu zonder (voor)oordelen, elk lichaamsdeel is even belangrijk. Van je oren tot je borstkas.

5. Belangrijk is om geen verhaal te proberen vormen rond je lichaamsdelen, maar je enkel bezig te houden met hoe ze exact aanvoelen. Bepaalde lichaamsdelen zullen sterker aanvoelen dan anderen. Misschien tintelen je voeten wel en voelen je handen warm aan, terwijl je bijna geen gevoel hebt in pakweg je knieën.

6. Om geen delen over te slaan, probeer je best te observeren in een bepaalde volgorde. Begin bij je tenen, de onderkant van je voeten, de bovenkant van je voeten, de enkels. Ga verder door naar je scheenbenen, de kuiten, de achterkant van je knieën, de voorkant van je knieën. Hoe voelen je dijen aan, en je genitaliën? Ga door tot je de bovenkant van je hoofd bereikt hebt.

7. Zijn er bepaalde lichaamsdelen die er qua gevoel uitspringen? Geef die dan wat extra aandacht eens je volledig rond bent.

8. Focus je vervolgens weer terug op je ademhaling.

9. Open je ogen en word terug bewust van de omgeving waarin je je bevindt.

Maak na de meditatieoefening even tijd om te reflecteren. Wat heeft je verrast? Zijn er bepaalde gevoelens die er uitsprongen? Welke gevoelens vond je het meest aangenaam en welke net niet? Dit zal niet alleen bijdragen aan meer genot tussen de lakens, maar over het algemeen ook de relatie met je eigen lichaam verbeteren.