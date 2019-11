Hoe closer je bent, hoe beter de seks Margo Verhasselt

Bron: mindbodygreen 0 Seks & Relaties Tussen de lakens duiken met een vreemde of een nieuwe vlam kan spannend zijn, maar velen zijn ervan overtuigd dat het nooit hetzelfde is dan wanneer je vrijt met iemand waarmee je een vaste relatie hebt. Onderzoek toont aan dat een relatie hand in hand zou gaan met een hogere seksuele bevrediging. Maar klopt dat ook echt?

Maakt een relatie seks beter, of zorgt goede seks juist voor meer verbondenheid? Op die vraag wou een groep onderzoekers een antwoord geven. Het resultaat werd gepubliceerd in het Journal of Sex and Marital Therapy. Het onderzoek verliep als volgt: 366 koppels hun relatie werd onder de loep genomen. Er werd gekeken naar hun verbondenheid en tevredenheid tussen de lakens gedurende vijf sessies relatietherapie. De onderzoekers wilden bekijken of een stijging in hun band, ook voor een stijging bij hun seksuele bevrediging zou zorgen of omgekeerd. “Partners voelen zich vaak meer verbonden in een relatie wanneer die hun meer seksuele voordelen bezorgt”, schrijven de onderzoekers in hun paper. “Partners die tevreden zijn met hoe hun noden beantwoord worden, zijn vaak meer toegewijd.”

Al is er ook de mogelijkheid dat juist het omgekeerde gebeurt. “Naarmate de betrokkenheid van partners bij elkaar groeit, wordt er vaak ook meer moeite in het seksuele aspect van de relatie gestoken”, benadrukken de onderzoekers. “Wanneer koppels enorm aan elkaar gehecht zijn, dan bouwen ze een soort van veiligheid op in hun relatie waardoor ze meer durven experimenteren en open zijn over hun wensen. Als die verbondenheid ontbreekt, dan wordt er vaak niet open gecommuniceerd.”

Na nader onderzoek van hun data, ontdekten ze een tweezijdige relatie tussen verbinding en seksuele bevrediging. Wanneer één van de twee factoren bij de koppels veel aan bod kwam de ene week, dan zorgde dat voor een stijging bij de andere factor de week erna.

Toch zagen de onderzoekers na drie sessies dat de effecten stilvielen. Ze merkten echter op dat seksuele tevredenheid verbintenis langer kon voorspellen dan andersom. De onderzoekers vermoeden dat de voordelen van seksuele bevrediging belangrijk zijn bij het verbeteren van verbondenheid, maar de veiligheid en investering die je moet steken in het creëren van een band is minder belangrijk wanneer het op seksuele tevredenheid aankomt.

De twee hangen dus nauw samen: wanneer je als koppel werkt aan je relatie, dan is de kans gigantisch groot dat je seksleven mee verbetert. Wanneer je seksleven verbetert, dan zal je relatie over het algemeen ook een boost krijgen. Het kan wel gebeuren dat nadat je een bepaald niveau van verbintenis bereikt, het plezier dat je haalt uit seks vermindert. Het principe is simpel: wil je betere seks? Werk aan je relatie. Wil je een betere relatie? Dan is een goede stoeipartij een vlammende start.