Hoe angst je seksleven kan schaden MV

01 oktober 2018

16u02

Bron: Health.com 0 Seks & Relaties In de mood raken, eerlijk zijn over wat je opwindt en genieten van een hoogtepunt. Het is niet altijd gemakkelijk wanneer je last hebt van veel angst. We leggen uit hoe angst het schoentje kan doen knellen tussen de lakens.

Angst en onzekerheid kunnen ervoor zorgen dat je het soms moeilijk krijgt op het werk en dat stress geen onbekende is. Het is dan ook niet ongewoon dat mensen die veel te maken krijgen met angstgevoelens, hier ook nadelen van merken in bed.

"Succes tussen de lakens is moeilijk in de hand te houden wanneer je te maken krijgt met eender welke vorm van angst", stelt Laurel Steinberg, seks- en relatietherapeut. Of je gevoelens van angst nu komen en gaan of deel uitmaken van een aandoening, het kan ervoor zorgen dat de hitte in de slaapkamer soms niet meteen stijgt.

Gelukkig zijn de meeste problemen perfect oplosbaar met de hulp van een therapeut. Maar eerst is het belangrijk om op de hoogte te zijn van welke effecten het probleem kan hebben op je seksleven.

Angst kan je libido verlagen

Gevoelens van angst of onzekerheid kunnen ervoor zorgen dat je minder zin hebt in seks. Zin hebben wordt aan de kant geschoven wanneer deze gevoelens de kop opsteken. Paniek en getwijfel hebben eveneens een fysiek effect op je lichaam. Ze versterken de productie van stresshormonen zoals adrenaline, met als gevolg dat je nooit echt volledig ontspannen bent.

"Daarnaast heeft medicatie die gebruikt wordt bij angst vaak ook een libidoverlagend effect", aldus Steinberg aan Health.com.

Het zorgt ervoor dat je niet gelukkig bent over je lichaam

Je letterlijk en figuurlijk blootgeven aan iemand is iets waar de meesten onder ons het in het begin moeilijk mee hebben. Maar extra onzekerheid kan ervoor zorgen dat je het gewoon nooit wil doen. Elke kleine onzekerheid wordt in jouw hoofd als het ware 10 keer uitvergroot. "Vrouwen zijn over het algemeen vaker onzeker over hun lichaam of over een lichaamsdeel zoals bijvoorbeeld hun borsten", legt Steinberg uit.

"Als vrouwen in dat geval kritisch blijven en als het ware aan body shaming doen, dan sluiten ze zich af voor seksueel plezier."

Het kan ervoor zorgen dat je niet durft vragen wat je wil

Het is over het algemeen al moeilijk om te praten over seks, omdat rond het onderwerp nog steeds een enorm taboe hangt. Vertellen wat je leuk vindt en vooral wat niet, is dan ook vaak niet evident voor veel mensen. Angst kan daar nog een schepje bovenop doen. Eerlijkheid duurt in dit geval ook weer het langst. Het gaat je seksleven niet alleen beter maken, maar het gaat er ook voor zorgen dat je niet met opgekropte gevoelens moet rondlopen.

Angst maakt tot een orgasme komen moeilijk

Gespannen spieren, versnelde ademhaling, kippenvel, deze en nog andere fysieke symptomen kunnen aantonen dat angst ervoor zorgt dat je niet tot een hoogtepunt komt. "De aandoening kan de drempel voor een orgasme verhogen", stelt Steinberg.