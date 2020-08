Hilde (42) en Jasper (50) sliepen tijdens de hittegolf apart, maar ... “hij wil nu weer samen slapen, ik niet”

Hilde: “Tijdens de hittegolf liep de temperatuur op onze eerste verdieping zo hoog op dat ik Jasper voorstelde om apart te slapen: met zijn tweeën in één bed leek me nóg warmer. Uiteraard stemde hij toe. Los van de hitte, heb ik die week beter geslapen dan ooit. Ik ben nooit een knuffelaar geweest in bed. Lepeltje-lepeltje? Help! Niks voor mij. (lacht) Ik lig aan mijn kant van het bed, Jasper aan de andere. Dat betekent niet dat we niet regelmatig vrijen, hoor. We zijn twintig jaar samen en halen naar mijn mening een mooi gemiddelde van één keer per week maximum. Jasper wil vaker seks, we hebben daar soms wel wat onenigheid over. Maar hij kijkt graag laat tv, komt later naar boven en tegen dan ben ik in dromenland. Ik heb nu eenmaal mijn nachtrust nodig: liefst acht uurtjes slaap. Anders ben ik de dag erna niet veel waard. Als leerkracht in de lagere school moet ik er vroeg uit en heb ik de hele dag mijn focus nodig.”

We zouden kunnen afspreken dat hij de ene keer bij mij op bezoek komt, en ik de andere keer bij hem Hilde

“Ik geloof dat apart slapen sowieso beter is voor me. Niet dat ik hem dat kwalijk neem, maar Jasper is absoluut geen ‘rustige slaper’. Hij beweegt veel, ligt vaak te woelen, neemt het laken af en als hij een pintje gedronken heeft ’s avonds snurkt hij me de oren van het hoofd. Ik heb voorgesteld om de logeerkamer in te richten als ‘zijn’ kamer, en onze slaapkamer als ‘de mijne’. Ik denk zelfs dat het ons seksleven ten goede kan komen. We zouden kunnen afspreken dat hij de ene keer bij mij op bezoek komt, en ik de andere keer bij hem. Dat maakt het extra spannend, wie weet! (lacht) Jammer genoeg is mijn vraag totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Jasper voelt zich afgewezen. Hij wil ‘samen wakker worden’, terwijl hij goed genoeg weet dat ik zelfs in het weekend voor zeven uur uit bed stap, en hij lang uitslaapt. Dus dat romantische idee van samen ontwaken? Laat me niet lachen. Meestal begint mijn dag met een vloek: ‘Verdorie, je hebt me weer wakker gehouden vannacht’. Dus waarom moeilijk doen als de oplossing zo gemakkelijk is?”

Jasper: “Hilde heeft me sinds de hittegolf verbannen naar de logeerkamer. Ik lach er nu een beetje mee, maar eigenlijk vind ik het echt niet grappig. Noem me gerust iemand ‘van de oude stempel’ maar ik vind dat een koppel samen hoort te liggen. In één bed. Ik vind het heerlijk om te voelen dat ze naast me ligt, ook al mag ik haar niet altijd aanraken. Want ‘dat verstoort’ haar slaap. Ik ben blijkbaar niet de stilste ’s nachts, maar daar zijn oordopjes voor, toch?”

De vluchtige kus in de ochtend, de knuffel na een slechte dag. Dat spelen we allemaal kwijt

“Ik ben vooral bang dat we op deze manier aan intimiteit zullen inboeten. Niet enkel aan seks. Maar het korte babbeltje ná de seks, de vluchtige kus in de ochtend, de knuffel als je eens een slechte dag hebt gehad. Dat spelen we allemaal kwijt als er twee deuren en een gang tussen ons in staan.”

“En ja, ik ben ook wel bang dat we effectief minder zullen vrijen. Soms dénkt Hilde dat ze geen zin heeft, maar als je er dan aan begint, komt die zin vanzelf – snap je? Als ik een kamer verderop lig, zal die goesting niet komen, vrees ik. Ik heb altijd een hoger libido gehad dan haar. We hebben daar al vaker discussies over gehad, maar na twintig jaar weet ik wel dat ik haar niet kan veranderen. Dat moet ook helemaal niet. Ze is perfect zoals ze is. Daarom ook lig ik zo graag naast haar. Hoe kan ik mijn plek in ons bed terugwinnen?”

De raad van Wim Slabbinck: “ Maak hier samen een experiment van!”

Wim Slabbinck: “Het is voor veel koppels nog altijd een groot taboe om ervoor uit te komen dat het misschien beter zou zijn om apart te slapen. (Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de koppels het thuis zelfs niet durft aan te kaarten, red.). Het is nochtans een feit dat we effectief slechter slapen mét een partner. Als we slapen naast iemand die woelt of snurkt, is die zelfs verantwoordelijk voor 50% van onze verstoorde slaap. In sommige gevallen kan apart slapen een relatie redden.”

“Hilde, jij hebt tijdens de hittegolf kunnen ‘proeven’ van dat alleen slapen en stelt vast dat het zeer goed is voor je nachtrust. Jasper, ik begrijp dat jij dit aanvankelijk als een ‘afwijzing’ ervaart, maar dat is het helemaal niet. Hildes vraag om niet meer in één bed te slapen heeft een duidelijk doel: beter slapen. Apart ‘moeten’ slapen wordt vaak geassocieerd met ruzie – “Slaap jij maar op de zetel, vannacht!” – maar dat is het in dit geval verre van. Dit is een positief geïnspireerde keuze. Jullie hebben als koppel dezelfde doelen: een goede nachtrust én een goed intiem en seksueel leven. Allebei hebben die een positief effect op ons humeur, stressniveau, gezondheid en relationeel geluk. Apart slapen hoeft zeker niet in te houden dat we minder vrijen of knuffelen, al kan dat een gevolg zijn als je niet oplet. Erover communiceren is cruciaal.”

“Misschien is het zinvol dat jullie een periode afspreken waarin jullie kunnen experimenteren met sleeping apart together. Een SLAT-relatie (naar analogie met LAT-relatie, living apart together, red.) kan zeer positief zijn. Bespreek op voorhand hoe jullie erin zullen slagen om de intimiteit en seksualiteit te behouden. Omdat Jasper bang is om de intieme band te verliezen, lijkt het me belangrijk, Hilde, dat jij iets vaker het initiatief neemt om intimiteit en seks op te zoeken. Dat kan door hem uit te nodigen in je slaapkamer, door hem vanuit je bed een pikant berichtje te sturen, of hem in de ochtend te verrassen door bij hem op bezoek te gaan. Waarschijnlijk zijn er, na een relatie van twintig jaar, voldoende zaken die kunnen werken: maak er vooral gebruik van. Jasper hecht bijvoorbeeld belang aan dat after sex-momentje – even in elkaars armen liggen na het vrijen – dus probeer dat zeker in te bouwen. Omgekeerd kan Jasper misschien af en toe iets vroeger naar boven komen ’s avonds. Niet alléén omwille van seks, maar om nog wat te praten of om samen een serie te bekijken. Ook dat is intimiteit.”

“Na afloop van deze periode kunnen jullie evalueren en samen bespreken of jullie het (gedeeltelijk) behouden of niet. Is er een compromis mogelijk: in de weekends samen slapen en in de week niet? Heel vaak maken koppels vooral tijd voor seks in het weekend: maak daar gebruik van en zoek in de week de rust van een apart bed op. Praat uit wat jullie prettig of onprettig vonden aan de nieuwe situatie. Wat waren de voordelen van het apart slapen? Zijn er zaken die jullie in deze periode gemist hebben en terug willen? Hebben jullie de intimiteit en seksualiteit kunnen behouden? Hoe zijn jullie daarin geslaagd? Of waar liep het mis en hoe kunnen jullie dit in de toekomst verbeteren?”

“De essentie is: samen slapen is ‘de norm’, maar dat betekent niet dat apart slapen een negatieve bijklank moet hebben. Integendeel: een goede nachtrust en minder irritaties over het slaapgedrag van de andere kan jullie relatie zelfs ten goede komen. Bekijk het als een avontuur in jullie lange relatie. Een (s)experiment!”

Heb je ook een liefdesprobleem dat je wil delen? Zit je relatie in een dip? Is er sprake van overspel? Is je partner bi-curieus en vind jij dat moeilijk? Of loopt het helemaal fout in een andere liefdevolle relatie: staat er een hechte vriendschap op ontploffen, worstel je met je (plus)kinderen of botert het niet meer tussen jou en een geliefd familielid? NINA biedt een luisterend oor en noteert - anoniem - jouw probleem. Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck - bekend van ‘Blind Getrouwd’ - geeft vervolgens advies op maat.

Vertel ons jouw verhaal. Wij proberen te helpen. In the name of love. Interesse? Stuur dan een mailtje naar anke.michiels@dpgmedia.be.

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

De echtgenote van Christophe (37) gaat weg voor een andere vrouw: “Mijn vrouw heeft gevoelens voor haar beste vriendin” (+)

De man van Vera (48) kan zijn ex-minnares niet loslaten: “Waarom blijft hij toch contact zoeken met haar?” (+)

Alcohol drijft Brenda (42) en haar man Werner (46) uit elkaar: “Als hij drinkt, wordt hij iemand anders” (+)