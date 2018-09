Hij wist natuurlijk allang wat ik

voelde, en antwoordde kalm: ik niet van jou Corine Koole

02 september 2018

08u56 0 Seks & Relaties Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie. Vandaag: Eva (62) kwam o p haar 12de te weten wat ware liefde is, toen ze die nieuwe klasgenoot in de ogen keek. Een bliksem­inslag die vijftig jaar later nog nazindert. Doet het haar pijn dat haar gevoelens onbeantwoord bleven?

"Vorig jaar las ik naast het ziekbed van mijn ouders de briefwisseling tussen dichter Rainer Maria Rilke en schrijfster Lou Salomé, waarin een van beiden opmerkt dat het object van je liefde niet in de buurt hoeft te zijn om de liefde te kunnen laten bloeien. Ineens besefte ik hoe waar dat is.



"Zelf houd ik al vijftig jaar van iemand, zonder dat er ooit iets gebeurd is. Ik zat in de tweede klas van de middelbare school, we hadden ontleden bij meneer De Kok. Ik weet nog precies welke zin hij op het bord had geschreven: ‘In het schepnetje wemelde het van de kikkervisjes’. Juist op dat moment gaf de nieuwe jongen achter mij een lijst door, ik keek hem aan en voelde alle geluk en alle verdriet dat hij in de jaren erop in mij teweeg zou brengen.

